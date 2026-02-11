Украинская курятина и корма под запретом: почему Молдова ограничила их импорт

Молдова ввела временный запрет на ввоз из Украины мяса птицы и кормов для нее. Причиной стало обнаружение запрещенного антибиотика в одном из образцов кормов.

Молдова временно запретила экспорт курятины из Украины

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова (ANSA) временно приостановило импорт украинского мяса птицы и кормов для птиц, сообщили в ассоциации "Союз птицеводов Украины". Решение приняли после обнаружения метронидазола – антибиотика, запрещенного в Украине, Европейском Союзе и Молдове – в одной партии кормов, предназначенных для экспорта.

Читайте также Какие страны экспортировали больше всего украинской агропродукции: топ ключевых экспортеров

По информации отраслевого объединения, нарушения зафиксировали только в одном лабораторном образце кормов. В то же время молдавский регулятор распространил ограничения также на импорт мяса птицы, хотя проверки не выявили в нем несоответствий.

Обратите внимание! В ассоциации отмечают, что такое решение вызвало непонимание среди украинских производителей. Там отмечают, что от европейских или британских контролирующих органов претензий к качеству украинской продукции ранее не поступало.

Представители отрасли считают действия ANSA предвзятыми и призывают начать переговоры с молдавской стороной для снятия ограничений и сохранения двусторонней торговли. Также птицеводы предлагают при необходимости использовать механизмы Всемирной торговой организации, поскольку, по их мнению, ограничения не имеют достаточного научного подтверждения.

Важно! Кроме того, ассоциация обратилась к Госпродпотребслужбе Украины с просьбой провести расследование и установить возможный источник попадания метронидазола в корма.

Экспорт 2025: какой агропродукции Украина экспортирует больше всего?