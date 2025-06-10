Цены на масло, сливки, молоко немного снизились в Украине

Уже более года в Украине молоко и молочная продукция продолжают постепенно дорожать. Однако в течение последнего месяца цены на основную продукцию стабилизировались и кое-где даже несколько снизились.

Рынок молокопродуктов стабилизировался

По словам аналитика Георгия Кухалейшвили, в конце мая в Украине наблюдалось незначительное снижение цен на основные молочные продукты из-за избытка молока-сырья и снижения закупочных цен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ассоциацию производителей молока. Также произошел рост доли импортных сыров на внутреннем рынке.

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Результаты исследования рынка показывают, что молоко пастеризованное жирностью 2,5% – 2,6% в пленке в среднем стоит 46,41 гривны за килограмм, что на 69 копеек (-1%) меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 9,32 гривны (+25%) больше относительно прошлогоднего периода.

Кефир жирностью 2,5% в пленке в среднем стоит 55,17 гривны за килограмм, что на 43 копейки (+1%) больше чем месяц назад и на 9,05 гривны (+20%) дороже, чем в прошлом году.

Сметана жирностью 15% в стаканах в среднем стоит 187,09 гривны за килограмм, что на 32 копейки (+0,2%) больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 46,43 гривны за килограмм (+33%) больше относительно прошлогоднего периода.

Средняя цена на йогурт питьевой в пластиковых бутылках составляла 114,29 гривны за килограмм, что на 18 копеек (-0,2%) меньше относительно предыдущего месяца, но на 19,02 гривны (+20%) больше относительно прошлогоднего периода.

Средняя цена на творог кисломолочный жирностью 9% составляла 287,19 гривны за килограмм, что на 6,45 гривны (+ 2%) больше относительно предыдущего месяца и на 62,89 гривны (+ 28%) больше относительно прошлогоднего периода.

Сливочное масло жирностью 72,5%-73% отечественного производства в среднем стоит 573,64 гривны за килограмм, что на 72 копейки (-0,1%) меньше относительно предыдущего месяца, но на 157,53 гривны (+38%) дороже, чем в прошлом году.

Сыр Украинский жирностью 50% в среднем стоит 579,62 гривны за килограмм. По сравнению с предыдущим месяцем товар подорожал на 27,64 гривны (+5%). Сыр вырос в цене на 135,89 гривны (+31%) относительно прошлогоднего периода.