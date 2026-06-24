Цены на молодой картофель пошли вниз: что происходит на украинском рынке

В Украине продолжают снижаться цены на картофель нового урожая из-за увеличения предложения со стороны местных производителей. Фермеры уже продают раннюю продукцию дешевле, чем неделей ранее, а участники рынка ожидают дальнейшего падения цен.

Молодой картофель в Украине подешевел

Цены на картофель нового урожая в Украине продолжают снижаться по мере поступления на рынок все больших объемов продукции. По данным аналитиков EastFruit, производители уже продают ранний картофель дешевле, чем неделей ранее.

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В настоящее время хозяйства предлагают картофель урожая 2026 года по цене 20–30 гривен за килограмм. В среднем это примерно на 22% меньше, чем в конце предыдущей недели. Основной причиной снижения цен стало увеличение предложения со стороны украинских фермеров. Все больше хозяйств выходят на рынок с молодым картофелем, что создает дополнительную конкуренцию среди продавцов.

В то же время падение цен не было резким, поскольку спрос на ранний картофель остается достаточно активным. Покупатели продолжают интересоваться свежей продукцией нового сезона.

Сколько стоит молодой картофель в магазинах

В среднем в украинских супермаркетах молодой картофель сейчас можно купить примерно по 30–45 гривен за килограмм, в зависимости от магазина, региона и качества продукции.

Молодой картофель в упаковке или отборные сорта могут стоить дороже. В то же время с дальнейшим увеличением поставок от фермеров цены в рознице также могут постепенно снижаться. По словам участников рынка, нынешняя стоимость картофеля уже примерно на 10% ниже, чем была в аналогичный период прошлого года.

Большинство участников рынка ожидают, что картофель нового урожая продолжит дешеветь в ближайшие недели. Причиной этого станет сезонное увеличение сбора урожая и появление на рынке новых партий продукции. Однако темпы снижения будут зависеть от спроса, погодных условий и объемов выращивания картофеля в хозяйствах.

Интересно! Итак, по мнению экспертов, сейчас рынок картофеля переходит в фазу активного сезона: предложение растет, а цены постепенно снижаются. Для покупателей это означает возможность приобрести молодой картофель дешевле уже в ближайшее время.

Несмотря на обстрелы и дроны: фермеры юга Украины завершают сбор картофеля под агроволокном

Недавно мы рассказывали, что аграрии Одесской и Николаевской областей продолжают собирать ранний картофель, несмотря на постоянные воздушные тревоги и угрозу обстрелов. В настоящее время урожайность культуры на юге страны составляет от 19 до 23 тонн с гектара.