Обрезанные ветки коммунальными службами: можно ли их собирать на дрова

Сейчас в Украине продолжается отопительный сезон, во время которого довольно много украинцев отапливают собственное жилье или другие помещения с помощью дров. Однако довольно часто у людей возникает вопрос – можно ли забирать ветки, которые срезали и оставили работники коммунальных служб.

Предусмотрена ли ответственность за сбор веток

В комментарии 24 Канала юрист Максим Боярчуков объяснил, что законодательство Украины не предусматривает административной или уголовной ответственности за сбор веток, срезанных коммунальными службами города, а также не запрещает такие действия.

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Максим Боярчуков Управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры" Конституционным принципом является принцип верховенства права, который закреплен в статье 8 Конституции Украины в соответствии с которым граждане осуществляют свои права по принципу "разрешено все, что прямо не запрещено законом".

Соответственно, поскольку гражданам не запрещено собирать ветки, срезанные коммунальными службами города, можно сказать, что такие действия являются разрешенными.

Кому принадлежат оставленные ветки

Юрист также объяснил, что в соответствии со статьей 1 и 11 Закона Украины "Об управлении отходами" древесина считается бытовым отходом, его владельцами могут быть физические и юридические лица, территориальные общины и государство.

Переход права собственности на отходы к другим субъектам осуществляется на основании договора между органом местного самоуправления и субъектом хозяйствования в сфере управления отходами или между субъектами хозяйствования в сфере управления отходами. С учетом вышеупомянутого, коммунальные службы обязаны утилизировать срезанные ветви деревьев, как отходы,

– объяснил юрист.

Юрист объяснил, что деньги от продажи древесины идут балансодержателю государственных или коммунальных объектов и используются для покрытия расходов. Ветки и непригодная древесина утилизируются, о чем составляется акт.