Соседские ветки можно срезать: закон позволяет действовать без штрафов
Законом предусмотрено, что ветви чужих деревьев, которые заходят на собственную территорию и создают неудобства, можно самостоятельно срезать без каких-либо штрафов за это. Впрочем, перед этим все же лучше договориться с соседями, которым и принадлежат ветви с дерева. Это, в первую очередь, для того, чтобы избежать недоразумений.
Когда срезать соседское дерево можно законно?
Нормы по высадке растительности установлены на расстоянии от 1 метра до 6 метров, в зависимости от того дерево это, или куст, но если ветви этого растения все же заходят за пределы соседского участка, то их разрешается срезать, отмечается в 105 статье Земельного кодекса Украины.
В целом это можно делать, в частности если ветви или корни затеняют соседскую территорию, или засоряют ее. Впрочем срезать ветви можно только в случае, если растение будет не повреждено. А еще советуют перед этим предупредить владельца соседского участка, чтобы решить ситуацию более мирным путем.
В случае, если сосед не реагирует на обращение, можно отправить ему официальное письмо с требованием осуществить обрезку и указать конкретный срок выполнения. Если этот срок истечет, то обрезать ветви, что мешают, можно законно и самостоятельно.
Кроме того, лицо, которая осуществила обрезку в таком случае, не несет ответственности за возможную гибель дерева, ведь заблаговременно предупредила о возможных работах.
Нарушение каких норм дает разрешение на срезание веток соседского дерева?
На сайте Горной городской военной администрации Луганской области напоминают, что в Украине есть нормы по высадке деревьев, а их нарушение свидетельствует о возможности срезать ветви, которые мешают.
- Например для деревьев, которые имеют высоту в более 3 метров, высадка должны осуществляться на расстоянии не менее 4 – 6 метров от границы соседской территории.
- Если же это дерево с высотой до 3 метров, то расстояние должны составлять не менее 2 метров от участка.
То есть если эти расстояния нарушены и, соответственно, ветви этих деревьев является преградой для использования собственного земельного участка по назначению, то права одного владельца сталкиваются с обязанностями другого.
Интересно! Если дерево, ветви которого мешают, является еще и больным или нестабильным, то оно считается опасным. И владелец этого дерева может нести ответственность, если будет вред от него.
Можно ли забирать ветви, которые были срезаны коммунальщиками, на дрова?
Коммунальщики могут оставлять после себя срезанные ветви деревьев, которые потом граждане могут забирать для отопления. Впрочем по законодательству, такая древесина считается бытовыми отходами, а потому на нее могут претендовать различные субъекты, в частности территориальные общины.
Например балансодержатели коммунальных объектов могут использовать или продавать эту древесину согласно правилам.
Несмотря на это все, за сбор срезанных коммунальными службами веток нет никакой ответственности: ни административной, ни тем более уголовной. Что означает, что граждане также могут забирать ветки без последствий.