Нужно ли иметь разрешение, чтобы срубить дерево в своем дворе

Довольно много украинцев для отопления собственного дома в холодное время года используют дрова. Часто в ход идут даже старые, усохшие деревья, росшие на территории двора.

Можно ли рубить дерево на своем участке без разрешения

Во дворах многоквартирных домов пилить деревья нельзя, ведь придомовая территория– это не частная собственность человека, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бердичевский городской совет. Территория вокруг таких домов принадлежит всей общине.

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Общество вместо этого обычно соглашается, что каждый свободно и безвозмездно пользуется этой территорией при соблюдении Правил благоустройства. Каждое общество разрабатывает такие правила для себя индивидуально.

Если земельный участок находится в частной собственности, или если даже этот участок не приватизирован, но там есть дом или хозяйственные постройки, то есть земельный участок является приусадебным буквально – решение об удалении дерева принимает сам владелец. По своему усмотрению он решает, что ему выращивать на земельном участке.

Обратите внимание! В таком случае владельцу или владелице не нужно обращаться в какие-либо органы за разрешением.