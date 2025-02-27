Какое наказание предусмотрено за вырубку деревьев

Умышленное уничтожение, повреждение деревьев, кустарников в населенных пунктах, что причинило существенный ущерб наказуемым штрафом для граждан размером от 8, 5 до 17 тысяч гривен или исправительными работами сроком до двух лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бердичевский городской совет. Также может применяться ограничение свободы сроком до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

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Существенным вредом считается такая, что в 20 раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов людей. То есть, если вырубка деревьев нанесла ущерб на 340 гривен, нарушитель заплатит штраф свыше 8 тысяч гривен

В случае обнаружения фактов уничтожения или повреждения лесных культур, полезащитных лесных полос, защитных лесных насаждений, а также незаконной порубки, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка виновные лица привлекаются к административной ответственности.

Какие штрафы могут наложить за вырубку деревьев

Согласно статье 65 КУоАП, за рубку и реализацию деревьев предусмотрен штраф для граждан в размере от 510 до 1700 гривен с конфискацией насаждений, а для должностных лиц– от 2550 до 5100 гривен с конфискацией. Если эти правонарушения совершены лицом от 16 до 18 лет и это лицо не имеет самостоятельного заработка, тогда штраф взимается с родителей или лиц, которые их заменяют (статья 307 КУоАП).

Согласно статье 65-1 КУоАП, уничтожение или повреждение полезащитных лесных полос, защитных лесных насаждений вдоль берегов рек, каналов, околоводных объектов, гидротехнических сооружений, на полосах отвода автомобильных дорог, железных дорог и других защитных лесных насаждений– влечет наложение штрафа на граждан от 510 до 765 гривен и на должностных лиц– от 1020 до 1530 грн.

Кроме получения штрафов, нарушители могут привлекаться к уголовной ответственности, которая предусмотрена в случае, когда нанесенный ущерб в 20 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.