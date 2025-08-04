На сегодня установить забор нужно так, чтобы не нарушать права соседей и не доводить дело до суда. Сейчас есть установленные нормы по высоте ограждения и его влияния на окружающие участки.

При каких условиях можно установить забор?

Как рассказала юрист Юлия Юрченко для 24 Канала, при установке забора нужно обратить внимание на права и обязанности всех владельцев. Кроме того, стоит придерживаться установленных норм, чтобы избежать конфликта.

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Например, высота ограждения не должна превышать 2 метров со стороны соседей и 2,5 метра со стороны улицы.

Юлия Юрченко Адвокат юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры" Согласно пункту 6 Перечня строительных работ, возведение на земельном участке временных зданий и сооружений без устройства фундаментов, в том числе и заборов (по индивидуальным (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов) разрешается без разрешительных документов.

Дело в том, что если установлен забор между соседними участками нарушает право владельца, а также если забор не соответствует требованиям законодательства, то сосед может обратиться в суд.

Обратите внимание! Согласно Земельному кодексу Украины, владельцы земельных участков должны использовать их так, чтобы не мешать соседям. Речь идет о затенении, задымления, неприятные запахи или шумовое загрязнение.