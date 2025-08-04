За яких умов можна встановити паркан?

Як розповіла юристка Юлія Юрченко для 24 Каналу, під час встановлення паркану потрібно звернути увагу на права та обов'язки усіх власників. Крім того, варто дотримуватися встановлених норм, аби уникнути конфлікту.

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Наприклад, висота огорожі не має перевищувати 2 метрів з боку сусідів та 2,5 метра з боку вулиці.

Юлія Юрченко Адвокат юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери" Згідно з пунктом 6 Переліку будівельних робіт, зведення на земельній ділянці тимчасових будівель та споруд без влаштування фундаментів, зокрема й парканів (щодо індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків) дозволяється без дозвільних документів.

Річ у тім, що якщо встановлений паркам між сусідніми ділянками порушує право власника, а також якщо паркан не відповідає вимогам законодавства, то сусід може звернутися до суду.

Зверніть увагу! Відповідно до Земельного кодексу України, власники земельних ділянок повинні використовувати їх так, щоб не заважати сусідам. Йдеться про затінення, задимлення, неприємні запахи або ж шумове забруднення.