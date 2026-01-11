Вместо мусорника – утилизация: что делать со старой елкой после праздников

Выбросить елку на свалку после рождественских и новогодних праздников не является лучшей идеей, в частности из-за того, что хвоя довольно долго разлагается, а еще выделяет парниковые газы. Именно поэтому для таких деревьев лучше всего подходит утилизация.

Какие есть варианты использования елки после праздников?

Одним из самых простых вариантов, как можно повторно использовать елку после Рождества и Нового года для тех, кто живет в собственном доме и имеет собственный двор, является порубить ее на дрова, передает 24 Канал со ссылкой на издание Tom's Guide.

Кроме того, старые рождественские елки также можно компостировать. В таком случае сначала нужно снять хвою с веток, а затем измельчить елку. Это поможет разложиться дереву быстрее.

Интересно! Компост из елки богат питательными веществами, а потому им можно даже удобрять траву для того, чтобы она стала зеленее.

А еще елки являются хорошими материалами для мульчирования, то есть когда почву вокруг деревьев или кустов покрывают древесной стружкой. Мульча помогает сохранить влагу, предотвратить рост сорняков и защищает корни растений от перепадов температур.

Незаменимым вариантом станет и то, что елку можно пересадить возле дома, если она до этого росла в горшке.

Почему нельзя просто выбрасывать елку на помойку?

Как объясняют в Государственной экологической инспекции Полесского округа, елки занимают довольно много места, а потому на свалке они быстро все заполняют. А еще создают непривлекательный вид и могут засорять прилегающие территории.

Еще одним негативным последствием от выбрасывания елок является то, что они медленно разлагаются, а на свалке еще медленнее. И во время этого процесса они выделяют метан – газ, который способствует изменению климата.

Зато утилизируя елку, ее могут использовать в зоопарках, как корм или развлечение для животных. Дело в том, что некоторые копытные питаются хвоей, а ветви и стволы могут использовать для обустройства вольеров.

