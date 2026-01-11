Какие есть варианты использования елки после праздников?

Одним из самых простых вариантов, как можно повторно использовать елку после Рождества и Нового года для тех, кто живет в собственном доме и имеет собственный двор, является порубить ее на дрова, передает 24 Канал со ссылкой на издание Tom's Guide.

Кроме того, старые рождественские елки также можно компостировать. В таком случае сначала нужно снять хвою с веток, а затем измельчить елку. Это поможет разложиться дереву быстрее.

Интересно! Компост из елки богат питательными веществами, а потому им можно даже удобрять траву для того, чтобы она стала зеленее.

А еще елки являются хорошими материалами для мульчирования, то есть когда почву вокруг деревьев или кустов покрывают древесной стружкой. Мульча помогает сохранить влагу, предотвратить рост сорняков и защищает корни растений от перепадов температур.

Незаменимым вариантом станет и то, что елку можно пересадить возле дома, если она до этого росла в горшке.

Почему нельзя просто выбрасывать елку на помойку?

Как объясняют в Государственной экологической инспекции Полесского округа, елки занимают довольно много места, а потому на свалке они быстро все заполняют. А еще создают непривлекательный вид и могут засорять прилегающие территории.

Еще одним негативным последствием от выбрасывания елок является то, что они медленно разлагаются, а на свалке еще медленнее. И во время этого процесса они выделяют метан – газ, который способствует изменению климата.

Зато утилизируя елку, ее могут использовать в зоопарках, как корм или развлечение для животных. Дело в том, что некоторые копытные питаются хвоей, а ветви и стволы могут использовать для обустройства вольеров.

Какие елки дольше всего стоят?