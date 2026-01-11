Какие есть варианты использования елки после праздников?
Одним из самых простых вариантов, как можно повторно использовать елку после Рождества и Нового года для тех, кто живет в собственном доме и имеет собственный двор, является порубить ее на дрова, передает 24 Канал со ссылкой на издание Tom's Guide.
Кроме того, старые рождественские елки также можно компостировать. В таком случае сначала нужно снять хвою с веток, а затем измельчить елку. Это поможет разложиться дереву быстрее.
Интересно! Компост из елки богат питательными веществами, а потому им можно даже удобрять траву для того, чтобы она стала зеленее.
- А еще елки являются хорошими материалами для мульчирования, то есть когда почву вокруг деревьев или кустов покрывают древесной стружкой. Мульча помогает сохранить влагу, предотвратить рост сорняков и защищает корни растений от перепадов температур.
- Незаменимым вариантом станет и то, что елку можно пересадить возле дома, если она до этого росла в горшке.
Почему нельзя просто выбрасывать елку на помойку?
Как объясняют в Государственной экологической инспекции Полесского округа, елки занимают довольно много места, а потому на свалке они быстро все заполняют. А еще создают непривлекательный вид и могут засорять прилегающие территории.
Еще одним негативным последствием от выбрасывания елок является то, что они медленно разлагаются, а на свалке еще медленнее. И во время этого процесса они выделяют метан – газ, который способствует изменению климата.
Зато утилизируя елку, ее могут использовать в зоопарках, как корм или развлечение для животных. Дело в том, что некоторые копытные питаются хвоей, а ветви и стволы могут использовать для обустройства вольеров.
Какие елки дольше всего стоят?
Лучшим выбором для длительной праздничной жизни является пихта Нордмана, поскольку при правильном уходе она может сохранять свежий вид более 6 недель. Но это в результате отборного полива и тщательного поддержания оптимальных условий в помещении.
Кроме того, Фрейзерова ель также входит в деревья, которые долго стоят. Период свежести елки может составлять от 4 до 6 недель.
В общем здоровое дерево может сохранять хвою около 4 недель. А чтобы замедлить высыхание, то нужно ее часто поливать и не ставить рядом с источниками тепла, например батарея или отопительные приборы. Дело в том, что наибольшей опасностью для дерева в этой ситуации станет именно жара, что приведет к высыханию всего за несколько недель.