Фермеры на Днепропетровщине годами незаконно засеивали танковый полигон годами

В Украине десятками лет из-за халатности распахивалось много земель, принадлежащих Минобороны. Так получилось и с землями, на которых должен был бы располагаться военный объект на Днепропетровщине.

Земли Минобороны отдали фермерам

Экс-начальнику квартирно-эксплуатационного отдела Днепра правоохранители сообщили о подозрении, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР и Офис Генерального прокурора. Он в течение нескольких лет закрывал глаза на то, что местные фермеры незаконно выращивают культуры на танковом полигоне.

Читайте также Какие риски существуют при строительстве без оформления права пользования землей

Следствие установило, что квартирно-эксплуатационный отдел легально заключил договоры аренды с местными аграриями на использование земель Минобороны общей площадью почти 1,5 тысячи гектаров. Но фермеры безосновательно захватили еще более 100 гектаров земли, на которых располагался танковый полигон. Они использовали их для посевов, не заключая договоры и не платя арендную плату.

Земли Минобороны незаконно обрабатывались годами / Фото Офис генерального прокурора

В ГБР сообщили, что бывший руководитель квартирно-эксплуатационного отдела "не замечал" эти нарушения и не принимал мер для прекращения незаконного использования военной земли. По заключению экспертизы, из-за этого Минобороны понесло убытки на более 8 млн гривен.

Обратите внимание! Бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела Днепра сейчас занимает другую должность. Ему сообщили о подозрении по части 3 статьи 425 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет. Земли танкового полигона уже возвращены Министерству обороны Украины.