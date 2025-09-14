В каких случаях установка забора может привести к штрафу
- Высота забора между соседними участками не должна превышать 2 метра, а со стороны улицы – 2,5 метра.
- За нарушение норм высоты забора могут наложить штраф от 340 до 1 360 гривен для граждан.
Согласно Земельному кодексу Украины, участки должны использоваться владельцами так, чтобы не мешать соседним участкам, а именно: отсутствие неприятных запахов, шумового загрязнения, задымления или затенения забором. Именно поэтому есть нормы по установлению ограждения со стороны соседей.
Какая высота забора допустима между земельными участками?
По нормам, которые прописаны в Государственных строительных нормах Украины, установленное ограждение со стороны соседнего участка не должно быть слишком высоким, то есть его высота не должна превышать 2 метров, а со стороны улицы высота забора должна не превышать 2,5 метра, передает 24 Канал.
Если забор не будет соответствовать нормам, то соседи могут обратиться в суд по ситуации. Таким образом, забор даже могут заставить демонтировать.
Однако в некоторых случаях высота может быть более 2,5 метра:
- Ограждение вокруг химического предприятия может составлять 3 – 4 метра.
- Вокруг военного объекта забор может быть высотой 2,5 – 3 метра.
По статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях граждане могут заплатить за слишком высокий забор штраф в размере от 340 до 1 360 гривен. А для бизнесменов и чиновников штраф составляет от 850 гривен до 1 700 гривен.
На каком расстоянии можно сажать деревья от соседнего участка в разных странах?
В Украине расстояние от границы соседнего участка может составлять не менее 4,5 метра, если крона дерева составляют в среднем 9 метров.
Во Франции расстояние для небольших деревьев составляет 1 – 2 метра от участка соседей, а для больших – 5 – 10 метров.
В США минимальное расстояние от границы участка – от 2 до 5 метров, впрочем для больших деревьев это расстояние еще больше.