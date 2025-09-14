У яких випадках встановлення паркану може призвести до штрафу
- Висота огорожі між сусідніми ділянками не повинна перевищувати 2 метри, а з боку вулиці – 2,5 метра.
- За порушення норм висоти паркану можуть накласти штраф від 340 до 1 360 гривень для громадян.
Відповідно до Земельного кодексу України, ділянки повинні використовуватися власниками так, щоб не заважати сусіднім ділянкам, а саме: відсутність неприємних запахів, шумового забруднення, задимлення чи затінення парканом. Саме тому є норми щодо встановлення огорожі з боку сусідів.
Яка висота паркана допустима між земельними ділянками?
За нормами, які прописані в Державних будівельних нормах України, встановлена огорожа з боку сусідньої ділянки не повинна бути занадто високою, тобто її висота має не перевищувати 2 метрів, а з боку вулиці висота огорожі повинна не перевищувати 2,5 метра, передає 24 Канал.
Якщо паркан не відповідатиме нормам, то сусіди можуть звернутися до суду щодо ситуації. Таким чином, паркан навіть можуть змусити демонтувати.
Однак у деяких випадках висота може бути понад 2,5 метра:
- Огорожа навколо хімічного підприємства може становити 3 – 4 метри.
- Навколо військового об'єкта паркан може бути висотою 2,5 – 3 метри.
За статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення громадяни можуть заплатити за занадто високий паркан штраф у розмірі від 340 до 1 360 гривень. А для бізнесменів та чиновників штраф становить від 850 гривень до 1 700 гривень.
На якій відстані можна садити дерева від сусідньої ділянки в різних країнах?
В Україні відстань від межі сусідньої ділянки може складати не менше 4,5 метра, якщо крона дерева складають в середньому 9 метрів.
У Франції відстань для невеликих дерев складає 1 – 2 метри від ділянки сусідів, а для великих – 5 – 10 метрів.
В США мінімальна відстань від межі ділянки – від 2 до 5 метрів, втім для великих дерев ця відстань ще більша.