Яка висота паркана допустима між земельними ділянками?

За нормами, які прописані в Державних будівельних нормах України, встановлена огорожа з боку сусідньої ділянки не повинна бути занадто високою, тобто її висота має не перевищувати 2 метрів, а з боку вулиці висота огорожі повинна не перевищувати 2,5 метра, передає 24 Канал.

Якщо паркан не відповідатиме нормам, то сусіди можуть звернутися до суду щодо ситуації. Таким чином, паркан навіть можуть змусити демонтувати.

Однак у деяких випадках висота може бути понад 2,5 метра:

Огорожа навколо хімічного підприємства може становити 3 – 4 метри.

Навколо військового об'єкта паркан може бути висотою 2,5 – 3 метри.

За статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення громадяни можуть заплатити за занадто високий паркан штраф у розмірі від 340 до 1 360 гривень. А для бізнесменів та чиновників штраф становить від 850 гривень до 1 700 гривень.

