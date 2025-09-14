Какая высота забора допустима между земельными участками?

По нормам, которые прописаны в Государственных строительных нормах Украины, установленное ограждение со стороны соседнего участка не должно быть слишком высоким, то есть его высота не должна превышать 2 метров, а со стороны улицы высота забора должна не превышать 2,5 метра, передает 24 Канал.

Если забор не будет соответствовать нормам, то соседи могут обратиться в суд по ситуации. Таким образом, забор даже могут заставить демонтировать.

Однако в некоторых случаях высота может быть более 2,5 метра:

Ограждение вокруг химического предприятия может составлять 3 – 4 метра.

Вокруг военного объекта забор может быть высотой 2,5 – 3 метра.

По статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях граждане могут заплатить за слишком высокий забор штраф в размере от 340 до 1 360 гривен. А для бизнесменов и чиновников штраф составляет от 850 гривен до 1 700 гривен.

На каком расстоянии можно сажать деревья от соседнего участка в разных странах?