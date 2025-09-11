Какое расстояние от соседского забора до дерева должно быть?

Градостроительные строительные нормы, что сейчас действуют, устанавливают минимальное расстояние между краем земельного участка, смежного с соседним участком и ближайшим деревом или кустом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Однако норма относительно высадки деревьев на участке касается только новых участков и дачных застроек. Так что, старые деревья и кусты на ваших участках вырубать не придется. Положение вступило в силу 1 октября 2019 года.

Важно! Новые ГСН предусматривают, что расстояние от границы смежного земельного участка до высаженных кустов, должно составлять 1 метр, до стволов деревьев – от 4 до 6 метров в зависимости от кроны, но не менее половины от ее диаметра.

Если крона дерева составляет в среднем 9 метров, то расстояние от границы соседнего участка должно составлять не менее 4,5 метров, чтобы его ветви не заходили на соседнюю территорию.

Сколько метров предусмотрено в других странах?

В Украине четкие нормы регулируют расстояние посадки деревьев от границы соседнего участка. В других странах такое расстояние значительно варьируется, иногда в зависимости даже от региона. Это связано с различными климатическими условиями, типами почв, местными законами и обычаями.

В странах Европы нормы также довольно строгие. Так, в Германии и Франции есть подробные правила относительно высоты деревьев и расстояния от границы.

У Франции расстояние до границы зависит от ожидаемого размера кроны взрослого дерева. Для небольших деревьев может быть достаточно 1 – 2 метров, а для больших это уже будет 5 – 10 метров.

У Франції расстояние до границы зависит от ожидаемого размера кроны взрослого дерева. Для небольших деревьев может быть достаточно 1 – 2 метров, а для больших это уже будет 5 – 10 метров.

В США нормы могут отличаться от штата к штату, но в целом они менее строгие, чем в Европе. Однако там есть ограничения на высоту деревьев, особенно в городских районах. Обычно, минимальное расстояние от границы участка – от 2 до 5 метров. Но для больших деревьев, как дубы или клены, это расстояние может быть больше. В Японии же, например, большое внимание уделяют эстетике, поэтому расстояние между деревьями определяется не только законами, но и традициями.

Могут ли соседи изменить общую границу между своими участками?