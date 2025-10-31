Французы в этом году потратили рекордную сумму на тыквы к Хэллоуину

На покупку тыкв к Хэллоуину французы потратили рекордные 55 миллионов евро. Это на 11 миллионов евро больше, чем расходы прошлого года.

Расходы на тыквы во Франции выросли за год

Хэллоуин в этом году способствует росту продаж тыкв во Франции, сообщает 24 Канал со ссылкой на ESM и данные Worldpanel.

Отмечается, что с сентября 2025 года французские потребители приобрели 25 тысяч тонн тыкв, что является значительным ростом по сравнению с 21 тысяча тонн за тот же период в 2024 году.

Общие расходы на тыквы и кабачки в этом году достигли 55 миллионов евро, что существенно превышает 44 миллиона евро в прошлом году. Этот рост был обусловлен как большим энтузиазмом к празднику, так и повышением средней цены, которая в этом году поднялась до 2,18 евро за килограмм.

Обратите внимание! Кроме традиционной резьбы, этот продукт все чаще используется в популярных блюдах, таких как супы, запеканки, пироги и торты.

Сколько стоят тыквы в магазине?

Журналисты 24 Канала исследовали цены на тыквы в супермаркетах:

Varus 24,90 гривны за килограмм;

24,90 гривны за килограмм; АТБ 17,95 гривны за килограмм;

17,95 гривны за килограмм; Сильпо 18 гривен за килограмм.

