Французи цьогоріч витратили рекордну суму на гарбузи до Геловіну

На покупку гарбузів до Геловіна французи витратили рекордні 55 мільйонів євро. Це на 11 мільйонів євро більше, ніж витрати минулого року.

Витрати на гарбузи у Франції зросли за рік

Хелловін цього року сприяє зростанню продажів гарбузів у Франції, повідомляє 24 Канал із посиланням на ESM та дані Worldpanel.

Зазначається, що з вересня 2025 року французькі споживачі придбали 25 тисяч тонн гарбузів, що є значним зростанням порівняно з 21 тисяча тонн за той самий період у 2024 році.

Загальні витрати на гарбузи та кабачки цього року досягли 55 мільйонів євро, що суттєво перевищує 44 мільйони євро торік. Це зростання було зумовлене як більшим ентузіазмом до свята, так і підвищенням середньої ціни, яка цього року піднялася до 2,18 євро за кілограм.

Зверніть увагу! Окрім традиційного різьблення, цей продукт дедалі частіше використовується в популярних стравах, таких як супи, запіканки, пироги та торти.

Скільки коштують гарбузи у магазині?

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на гарбузи у супермаркетах:

Varus 24,90 гривні за кілограм;

24,90 гривні за кілограм; АТБ 17,95 гривні за кілограм;

17,95 гривні за кілограм; Сільпо 18 гривень за кілограм.

