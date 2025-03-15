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15 марта, 16:00
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Кто в Украине может не платить земельный налог

Василий Розтрепа
Основні тези
  • Освобождение от уплаты земельного налога в Украине предоставляется инвалидам, многодетным родителям, пенсионерам, ветеранам войны и пострадавшим от Чернобыльской катастрофы.
  • Льготы распространяются на определенные размеры земельных участков для личного хозяйства, жилищного строительства, садоводства и т.д., в зависимости от их назначения.
  • Владельцы земельных участков на временно оккупированных территориях также освобождены от уплаты налога.
  • Физические лица с несколькими участками, превышающими предельные нормы, должны подать заявление в орган контроля о выборе участков для применения льготы.

Уплачивать земельный налог в Украине обязательно должны землевладельцы и постоянные землепользователи. Он взимается в форме земельного налога или арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности.

Кто не обязан платить налог за землю

Юрист Лариса Кись в комментарии 24 Канала рассказала, что освобождение от уплаты земельного налога применяется к определенным категориям граждан. К ним входят инвалиды, многодетные родители, пенсионеры, ветераны войны и пострадавшие от Чернобыльской катастрофы.

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Сейчас освобождены от уплаты земельного налога владельцы участков на временно оккупированных территориях.

 

Лариса Кись

Адвокат ЮКК "Де-Юре"

Не уплачивается налог за земельные участки, непригодные для использования в связи с потенциальной угрозой их загрязнения взрывоопасными предметами, в случае принятия сельскими, поселковыми, городскими советами, военными администрациями и военно-гражданскими администрациями решений об установлении налоговых льгот по уплате местных налогов и / или сборов в порядке, определенном настоящим Кодексом.

Вместе с этим на основании пункта 281.1 статьи 281 Налогового кодекса Украины от уплаты земельного налога освобождаются:

  • лица с инвалидностью первой и второй группы;
  • физические лица, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет;
  • пенсионеры (по возрасту);
  • ветераны войны;
  • физические лица, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы.

Обратите внимание! Лариса Кись напоминает, что льготы по уплате земельного налога физическим лицам, которые отнесены к лицам категории 4, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, не предоставляются.

На какие площади участков распространяется освобождение от налога

Освобождение от уплаты налога распространяется на различные виды земельных участков, в зависимости от их назначения, такие как для личного хозяйства, жилищного строительства, садоводства и т.д в пределах предельных норм:

  • для ведения личного крестьянского хозяйства – в размере не более 2 гектаров;
  • для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок): в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара;
  • для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;
  • для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара;
  • для ведения садоводства – не более 0,12 гектара.

В то же время от уплаты налога освобождаются на период действия единого налога четвертой группы собственники земельных участков, земельных долей и землепользователи при условии передачи земельных участков и земельных долей (паев) в аренду плательщику единого налога четвертой группы.

Важно! Физическое лицо, которое по состоянию на 1 января текущего года имеет в собственности несколько земельных участков одного вида использования, площадь которых превышает пределы предельных норм, до 1 мая текущего года подает письменное заявление в произвольной форме в орган контроля по месту нахождения любого земельного участка о самостоятельном избрании/изменении земельных участков для применения льготы.