Уничтожает все на своем пути: какие культуры активно ест саранча
- Нашествие саранчи в Украине наносит значительный ущерб злаковым культурам.
- В завершение саранча атакует дикорастущие травы и сорняки для поддержания своего количества и миграции.
В Украине активно растет большое количество саранчи. Насекомые уже нанесли значительный ущерб в Запорожской области, однако продолжают появляться в регионах на юге и в центре страны.
Какие культуры уничтожает саранча?
Многие культуры саранча буквально уничтожает на своем пути, пишет 24 Канал со ссылкой на ТСН.
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Первыми чаще всего страдают злаковые культуры: пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рожь и тому подобное. Саранча сможет есть все - от листьев до стеблей. Это считается ее самым любимым блюдом.
Далее в списке идут бобовые культуры, куда входят фасоль, горох. Они не являются первоочередным выбором вредных насекомых, но впоследствии они распространяются и на бобовые.
Также могут пострадать овощи. Саранча способна напасть на целые поля капусты, сахарной свеклы, моркови, картофеля, томатов баклажанов, перца и даже лука.
Бахчевые культуры тоже не в безопасности, когда речь идет о саранче. Насекомые могут уничтожить не только листья, но и молодые, еще незрелые плоды тыкв, арбузов и дынь.
Важно! В конце саранча начинает есть дикорастущие травы и сорняки, чтобы поддерживать количество насекомых, мигрировать на новые территории и ждать появления новых посевов.
Чем опасна саранча?
Масштабы нашествия саранчи являются разрушительными, потому что ее стаи могут насчитывать миллионы или даже миллиарды насекомых. Всего за несколько часов они могут есть урожай на площади, равной сотням футбольных полей. Кроме того, саранча быстро восстанавливает свою популяцию. Более того, эти насекомые могут преодолеть сотни километров в поисках новой пищи, что затрудняет их контроль и прогнозирование следующих атак.