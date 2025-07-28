Уничтожает все на своем пути: какие культуры активно ест саранча

В Украине активно растет большое количество саранчи. Насекомые уже нанесли значительный ущерб в Запорожской области, однако продолжают появляться в регионах на юге и в центре страны.

Какие культуры уничтожает саранча?

Многие культуры саранча буквально уничтожает на своем пути, пишет 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Первыми чаще всего страдают злаковые культуры: пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рожь и тому подобное. Саранча сможет есть все - от листьев до стеблей. Это считается ее самым любимым блюдом.

Далее в списке идут бобовые культуры, куда входят фасоль, горох. Они не являются первоочередным выбором вредных насекомых, но впоследствии они распространяются и на бобовые.

Также могут пострадать овощи. Саранча способна напасть на целые поля капусты, сахарной свеклы, моркови, картофеля, томатов баклажанов, перца и даже лука.

Бахчевые культуры тоже не в безопасности, когда речь идет о саранче. Насекомые могут уничтожить не только листья, но и молодые, еще незрелые плоды тыкв, арбузов и дынь.

Важно! В конце саранча начинает есть дикорастущие травы и сорняки, чтобы поддерживать количество насекомых, мигрировать на новые территории и ждать появления новых посевов.