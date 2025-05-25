Может ли кто-то забрать ваш огород, которым вы пользуетесь много лет
- В Украине во время военного положения действуют ограничения на приватизацию земли, включая огороды, которыми пользуются много лет.
- Право пользования землей сохраняется, но важно иметь документы и доказательства фактического пользования для защиты своих прав.
В Украине люди часто пользуются землей в селах и не задумываются над тем, что она не оформлена. Впрочем многих беспокоит вопрос, не могут ли забрать у них этот не приватизированный огород.
Пока что приватизация земли запрещена
Во время военного положения в Украине действуют ограничения на приватизацию земли, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Запрет оформления является временной мерой для защиты государственных ресурсов.
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Эксперты отмечают, что в большинстве случаев приватизация земельного участка во время военного положения приостановлена. Это касается и огородов, даже если вы пользуетесь ими много лет.
Важно! Однако если вы фактически пользуетесь огородом, вас не могут заставить освободить землю без решения суда или без официальной процедуры. Право пользования сохраняется.
Однако, в таком случае все равно нужно не терять бдительность. Проверьте документы. Если у вас есть решение сельсовета, акт на землю или договор пользования – это ваша защита.
- Также подготовьте запрос к местным властям. Официально попросите объяснить основания запрета и получить письменный ответ.
- Зафиксируйте факт пользования землей. Фотографии обработанной земли, акты осмотра или свидетельства соседей могут стать доказательствами ваших прав.
- После отмены военного положения возобновите процедуру приватизации. Ограничения временные. После их отмены вы сможете подать заявление на оформление собственности.