Поки що приватизація землі заборонена

Під час воєнного стану в Україні діють обмеження на приватизацію землі, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Заборона оформлення є тимчасовою мірою для захисту державних ресурсів.

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Експерти зазначають, що у більшості випадків приватизація земельної ділянки під час воєнного стану призупинена. Це стосується і городів, навіть якщо ви користуєтеся ними багато років.

Важливо! Однак якщо ви фактично користуєтеся городом, вас не можуть змусити звільнити землю без рішення суду або без офіційної процедури. Право користування зберігається.

Однак, у такому разі все одно потрібно не втрачати пильність. Перевірте документи. Якщо у вас є рішення сільради, акт на землю чи договір користування – це ваш захист.