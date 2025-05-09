Можно ли прописаться в недостроенном доме

Довольно часто встречаются случаи, когда люди, например, строят собственный дом, при этом продав предыдущее жилье. Поэтому у них возникает вопрос – можно ли прописаться в доме, который еще не достроен.

Что такое жилье

Объект незавершенного строительства безусловно входит в число объектов гражданских прав, предусмотренных статьей 177 Гражданского Кодекса, поскольку является недвижимым имуществом, которое свободно находится в гражданском обороте, имеет нормативное закрепление и ряд характерных только для него признаков, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Юста".

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Объект незавершенного строительства является предметом ипотечных договоров, договоров подряда, купли-продажи и даже наследования.

В статье 331 ГК указано, что право собственности на вновь созданное недвижимое имущество (жилые дома, здания, сооружения и т.д.) возникает с момента завершения строительства (создание имущества). До завершения строительства лицо считается владельцем материалов, оборудования и т.д., которые были использованы в процессе этого строительства.

Важно! Объект незавершенного строительства – это объект, построен или который строится на отведенном для этого участке в соответствии с разрешением и утвержденного проекта, но без нарушения строительных норм и правил, и который не сдан в эксплуатацию. Именно поэтому такой дом не может считаться жильем в понимании Жилищного кодекса Украины.

Чем жилье отличается от нежилых зданий

Жильем является не любое помещение, а именно такое, предназначенное для постоянного или временного проживания людей. Основное отличие жилья от нежилых зданий заключается в разном их назначении.

Первые предназначены для постоянного или временного проживания граждан (статья 6 Жилищного кодекса).

Другие используются для нужд промышленного характера, как объекты инфраструктуры, административные учреждения и тому подобное.

Назначение любого здания определяется в техническом паспорте здания или сооружения, что ведется по данным технической инвентаризации. К жилью, из-за его назначения, предъявляются специальные требования по санитарно-техническому состоянию. В случае нарушения этого состояния жилья и невозможности его восстановления такое жилье подлежит сносу или переводу в нежилой фонд.

Обратите внимание! Учитывая вышеприведенные положения прописать ребенка в объекте незавершенного строительства нельзя. После того, как строительство будет завершено, а надлежащие документы на жилой дом переоформлены, дом будет считаться жильем, в котором можно регистрироваться.