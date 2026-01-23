Цены на молоко в Украине продолжают снижаться несмотря на рост расходов и блэкауты

По состоянию на 20 января средневзвешенная цена молока-сырья трех сортов снизилась до 14,35 гривни за килограмм без НДС, что на 85 копеек меньше, чем месяц назад. Дальнейшее падение цен происходит на фоне роста себестоимости производства и проблем с энергоснабжением.

Цены на молоко снижаются несмотря на давление расходов и блэкауты

Средневзвешенная закупочная цена молока-сырья трех сортов на 20 января составила 14,35 гривны за килограмм без НДС, уменьшившись на 85 копеек по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщила "Ассоциация производителей молока".

Молоко экстра сорта в среднем стоит 14,50 гривны за килограмм без НДС, что на 80 копеек меньше, чем раньше, при ценовом диапазоне от 13,50 до 14,90 гривны за килограмм. Высший сорт подешевел на 90 копеек – до 14,30 гривны за килограмм, а цена молока первого сорта снизилась на 90 копеек и составляет 13,90 гривны за килограмм без НДС.

Обратите внимание! По словам аналитика ассоциации Георгия Кухиашвили, во второй половине января цены на молоко всех сортов продолжили снижаться, одновременно дешевеет и молоко от населения. В годовом измерении средняя цена упала на 20%, что создает сложную ситуацию для отрасли, ведь закупочные цены не покрывают рост производственных затрат на молочно-товарных фермах.

Дополнительным вызовом для производителей остается дефицит электроэнергии из-за регулярных обстрелов энергетической инфраструктуры. Длительные блэкауты затрудняют отгрузки молока с ферм и работу перерабатывающих предприятий, поэтому в случае ухудшения ситуации аграриям придется готовить антикризисные сценарии.

Важно! Эксперт также советует пересмотреть инвестиционные планы на 2026 год, поскольку в условиях энергетического кризиса и слабого спроса существенное наращивание производства является рискованным. Рост себестоимости, расходы на генерацию электроэнергии и сильные морозы уже привели к падению надоев и логистических трудностей в отрасли.

