Ціни на молоко знижуються попри тиск витрат та блекаути

Середньозважена закупівельна ціна молока-сировини трьох ґатунків на 20 січня становила 14,35 гривні за кілограм без ПДВ, зменшившись на 85 копійок у порівнянні з попереднім місяцем. Про це повідомила "Асоціація виробників молока".

Молоко екстра ґатунку в середньому коштує 14,50 гривні за кілограм без ПДВ, що на 80 копійок менше, ніж раніше, при ціновому діапазоні від 13,50 до 14,90 гривні за кілограм. Вищий ґатунок подешевшав на 90 копійок – до 14,30 гривні за кілограм, а ціна молока першого ґатунку знизилася на 90 копійок і становить 13,90 гривні за кілограм без ПДВ.

Зверніть увагу! За словами аналітика асоціації Георгія Кухіашвілі, у другій половині січня ціни на молоко всіх ґатунків продовжили знижуватися, водночас дешевіє і молоко від населення. У річному вимірі середня ціна впала на 20%, що створює складну ситуацію для галузі, адже закупівельні ціни не покривають зростання виробничих витрат на молочнотоварних фермах.

Додатковим викликом для виробників залишається дефіцит електроенергії через регулярні обстріли енергетичної інфраструктури. Тривалі блекаути ускладнюють відвантаження молока з ферм і роботу переробних підприємств, тому у разі погіршення ситуації аграріям доведеться готувати антикризові сценарії.

Важливо! Експерт також радить переглянути інвестиційні плани на 2026 рік, оскільки в умовах енергетичної кризи та слабкого попиту суттєве нарощення виробництва є ризикованим. Зростання собівартості, витрати на генерацію електроенергії та сильні морози вже призвели до падіння надоїв і логістичних труднощів у галузі.

