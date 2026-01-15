Чому вартість сировинного молока в Євросоюзі падає?

Аналітик Георгій Кухіашвілі розповів, що у Європі наразі зростає виробництво молока-сировини, накопичуються запаси біржових молочних товарів і суттєво падають світові ціни на вершкове масло, повідомляє 24 Канал із посиланням на Асоціацію виробників молока. Це призвело до зниження закупівельних цін на молоко в країнах Європейського Союзу.

За попередніми даними Європейської комісії, у грудні 2025 року середня ціна на молоко-сировину в Європейському Союзі становила 49,76 євроцента за кілограм. Це на 1,7 відсотка менше, ніж у листопаді, і на 9 відсотків нижче показника грудня 2024 року. В Україні в цей період молоко екстра ґатунку коштувало в середньому 35,80 євроцента за кілограм.

Найбільше за рік ціни знизилися в Бельгії – на 27 відсотків, у Нідерландах – на 24,1 відсотка, у Латвії – на 23 відсотки, у Польщі та Ірландії – на 19 відсотків, у Данії – на 18 відсотків, а в Німеччині та Румунії – на 11 відсотків. В Україні падіння цін на сире молоко в річному вимірі сягнуло 20,5 відсотка.

Зверніть увагу! Як зазначає Георгій Кухіашвілі, ключовим чинником тиску на ринок став непрогнозований ріст виробництва молока, насамперед у країнах Північно-Західної Європи. За даними Міжнародної мережі порівняльного аналізу молочних ферм, із серпня 2025 року надої в Європі зростали рекордними темпами, яких не спостерігали протягом останнього десятиліття.

Зниження цін відбувається на тлі накопичення запасів молочної продукції та різкого падіння світових цін на вершкове масло і сир, які після пікових значень у 2024 році та на початку 2025 року опустилися до рівнів, близьких до показників 2021 року.

Важливо! Водночас на світовому ринку з'являються перші сигнали стабілізації попиту. За результатами 395-х торгів Глобальної молочної платформи ціновий індекс уперше з серпня 2025 року продемонстрував зростання, що може свідчити про можливе відновлення попиту навесні та потенційне підвищення цін на молоко-сировину в Європі у третьому кварталі 2026 року.

