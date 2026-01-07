Вартість молочних продуктів пішла вгору

Індекс цін на молочну продукцію на перших торгах Global Dairy Trade (GDT) 6 січня 2026 року суттєво зріс (+6,3%; до 3,53 тисячі доларів) – вперше з липня 2025 року, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Спілку молочних підприємств України".

Як зазначає експертно-аналітична служба спілки, ціни зросли на всі молочні продукти, проте дуже нерівномірно – найбільше по сухому молоку та молочному жиру. Зокрема:

масло (+3,8%; до 5,2 тисячі доларів / 4,46 тисячі євро);

молочний жир (+7,4%; до 6,0 тисячі доларів / 5,15 тисячі євро);

сир "Чедер" (+0,6%; до 4,67 тисячі доларів / 4,00 тисячі євро);

сир "Моцарелла" (+0,7%; 3,41 тисячі доларів / 2,92 тисячі євро);

сухе незбиране молоко (+7,2%; до 3,41 тисячі доларів / 2,92 тисячі євро);

сухе знежирене молоко (+5,4%; до 2,56 тисячі доларів / 2,20 тисячі євро).

Таким чином, ціни на сир залишилися фактично без змін, по маслу / жиру та сухому молоку відбулося повернення до рівня цін початку грудня (на сухе знежирене молоко ціни вищі, ніж місяць тому),

– говорять у спілці.

Як зазначають експерти, високе значення зростання індексу (+6,3%) зумовлене значною часткою сухого молока (особливо сухого незбираного) у загальних обсягах торгів (який, до речі, цього разу був суттєво меншим за попередні).

Обсяги торгів по маслу та сирах були незначними, внаслідок чого цінові індикатори можуть бути не показовими. Ціни 2-го та 3-го контрактів на масло нижчі за ціну 1-го контракту, що може свідчити про невпевненість учасників ринку в подальшому зростанні цін на масло,

– додають фахівці.

Загалом було продано 29,3 тисячі тонн молочної продукції. У торгах узяли участь 177 учасників. Середньозважена ціна на молочну продукцію склала 3533 долари за тонну.

