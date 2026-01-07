Стоимость молочных продуктов пошла вверх

Индекс цен на молочную продукцию на первых торгах Global Dairy Trade (GDT) 6 января 2026 года существенно вырос (+6,3%; до 3,53 тысячи долларов) – впервые с июля 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Союз молочных предприятий Украины".

Читайте также Мировое производство молока выходит на рекорд: США и Европа в лидерах

Как отмечает экспертно-аналитическая служба союза, цены выросли на все молочные продукты, однако очень неравномерно – больше всего по сухому молоку и молочному жиру. В частности:

масло (+3,8%; до 5,2 тысячи долларов / 4,46 тысячи евро);

молочный жир (+7,4%; до 6,0 тысячи долларов / 5,15 тысячи евро);

сыр "Чедер" (+0,6%; до 4,67 тысячи долларов / 4,00 тысячи евро);

сыр "Моцарелла" (+0,7%; 3,41 тысячи долларов / 2,92 тысячи евро);

сухое цельное молоко (+7,2%; до 3,41 тысячи долларов / 2,92 тысячи евро);

сухое обезжиренное молоко (+5,4%; до 2,56 тысячи долларов / 2,20 тысячи евро).

Таким образом, цены на сыр остались фактически без изменений, по маслу / жиру и сухому молоку произошло возвращение к уровню цен начала декабря (на сухое обезжиренное молоко цены выше, чем месяц назад),

– говорят в союзе.

Как отмечают эксперты, высокое значение роста индекса (+6,3%) обусловлено значительной долей сухого молока (особенно сухого цельного) в общих объемах торгов (который, кстати, этот раз был существенно меньше предыдущих).

Объемы торгов по маслу и сырах были незначительными, в результате чего ценовые индикаторы могут быть не показательными. Цены 2-го и 3-го контрактов на масло ниже цены 1-го контракта, что может свидетельствовать о неуверенности участников рынка в дальнейшем росте цен на масло,

– добавляют специалисты.

Всего было продано 29,3 тысячи тонн молочной продукции. В торгах приняли участие 177 участников. Средневзвешенная цена на молочную продукцию составила 3533 доллара за тонну.

Как изменятся цены на молоко и молочные продукты в 2026 году?