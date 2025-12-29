Производство молока в мире продолжает расти

Мировое производство молока за последние 12 месяцев может достичь рекордных показателей на фоне роста надоев в США, ЕС, Новой Зеландии и Великобритании, сообщает 24 Канал со ссылкой на Agriland. По словам генерального директора Leprino Foods Europe Пола Вернона, производство молока в США за последний год выросло более чем на 5,5%, что существенно превышает долгосрочный средний показатель в 2%.

В то же время значительно выросли и показатели содержания жира и белка в молоке. Производство молока в Новой Зеландии выросло на 3,4%, а по итогам текущего сезона ожидается прирост на 2,6% в годовом измерении. В то же время Пол Вернон предположил, что фактические показатели могут оказаться еще выше.

По его словам, даже несмотря на недавнее снижение закупочных цен на молоко в Новой Зеландии, местные фермеры до сих пор получают прибыль, превышающую себестоимость производства.

В странах Европейского Союза за последние 12 месяцев производство молока выросло почти на 5%. В частности, в Германии объемы поставок остаются очень высокими, в Великобритании зафиксирован годовой рост на 6%, а во Франции – на 3%.

Несмотря на спад производства в 2024 году, течение последнего года отрасль демонстрирует активное восстановление. Из-за смещения периодов отела в Германии, Франции и Нидерландах производство молока в 2025 году оказалось нетипично высоким для сезона.

Северная Ирландия продемонстрировала самый быстрый рост объемов производства. В 2024 году надои здесь выросли на 4%, а по итогам текущего года – еще на 8,5%. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года прирост составил 207 миллионов литров молока.

Ключевым фактором такого роста, по словам эксперта, стали высокие цены на молоко. В 2023 году средняя закупочная цена в Северной Ирландии составляла 35 пенсов за литр (примерно 0,44 евро), в 2024 году – 43 пенса (0,55 евро), а за первые девять месяцев 2025 года – 43,6 пенса за литр.

