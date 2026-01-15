Почему стоимость сырьевого молока в Евросоюзе падает?

Аналитик Георгий Кухиашвили рассказал, что в Европе сейчас растет производство молока-сырья, накапливаются запасы биржевых молочных товаров и существенно падают мировые цены на сливочное масло, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ассоциацию производителей молока. Это привело к снижению закупочных цен на молоко в странах Европейского Союза.

По предварительным данным Европейской комиссии, в декабре 2025 года средняя цена на молоко-сырье в Европейском Союзе составляла 49,76 евроцента за килограмм. Это на 1,7 процента меньше, чем в ноябре, и на 9 процентов ниже показателя декабря 2024 года. В Украине в этот период молоко экстра сорта стоило в среднем 35,80 евроцента за килограмм.

Больше всего за год цены снизились в Бельгии – на 27 процентов, в Нидерландах – на 24,1 процента, в Латвии – на 23 процента, в Польше и Ирландии – на 19 процентов, в Дании – на 18 процентов, а в Германии и Румынии – на 11 процентов. В Украине падение цен на сырое молоко в годовом измерении достигло 20,5 процента.

Обратите внимание! Как отмечает Георгий Кухиашвили, ключевым фактором давления на рынок стал непрогнозируемый рост производства молока, прежде всего в странах Северо-Западной Европы. По данным Международной сети сравнительного анализа молочных ферм, с августа 2025 года надои в Европе росли рекордными темпами, которых не наблюдали в течение последнего десятилетия.

Снижение цен происходит на фоне накопления запасов молочной продукции и резкого падения мировых цен на сливочное масло и сыр, которые после пиковых значений в 2024 году и в начале 2025 года опустились до уровней, близких к показателям 2021 года.

Важно! В то же время на мировом рынке появляются первые сигналы стабилизации спроса. По результатам 395-х торгов Глобальной молочной платформы ценовой индекс впервые с августа 2025 года продемонстрировал рост, что может свидетельствовать о возможном восстановлении спроса весной и потенциальное повышение цен на молоко-сырье в Европе в третьем квартале 2026 года.

