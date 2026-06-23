Аграриям грозят новые расходы: тарифы "Укрзализныци" могут вырасти на 45%

В Украине могут существенно вырасти тарифы на грузовые перевозки по железной дороге. Министерство развития предложило повысить тарифы "Укрзализныци" на 30 % уже с августа 2026 года, а впоследствии возможно дополнительное повышение.

"Укрзализныця" планирует повысить тарифы на грузовые перевозки

Министерство развития обнародовало проект приказа, который предусматривает повышение тарифов на грузовые перевозки АО "Укрзализныця". Тарифы вырастут на 30% с 1 августа 2026 года.

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Как сообщает Latifundist.com, в документе также предусмотрена возможность еще одного этапа повышения — на 15% с 1 января 2027 года. В таком случае общее повышение тарифов составит 45%.

В пояснительной записке отмечается, что пересмотр стоимости перевозок связан с финансовыми трудностями компании. По итогам 2025 года убыток "Укрзализныци" составил 7,6 миллиарда гривен, а только за первые четыре месяца 2026 года он вырос до 9,3 миллиарда гривен.

Компания прогнозирует, что по итогам 2026 года дефицит средств может превысить 26 миллиардов гривен, а убыток — 13 миллиардов гривен.

Почему хотят изменить тарифы на перевозки

В "Укрзализныце" объясняют, что тарифы на грузовые перевозки не пересматривались почти четыре года, тогда как за это время индекс цен производителей промышленной продукции вырос на 252,1%.

В то же время перевозчик предлагает не проводить полную индексацию, а ограничиться повышением на 30%, чтобы уменьшить влияние на предприятия и бизнес.

Отдельно проект предусматривает изменение подходов к тарифам на перевозку пустых вагонов. Для вагонов после выгрузки грузов первого и второго тарифных классов стоимость может вырасти примерно на 60%. Для других категорий ставки останутся без изменений.

По расчетам "Укрзализныци", повышение тарифов позволит получить дополнительные доходы и частично покрыть дефицит финансирования в 2026 году — примерно на 8,6 миллиарда гривен.

В компании отмечают, что без изменения тарифной политики могут сократиться ремонтные программы, ухудшиться техническое состояние инфраструктуры и усугубиться проблема нехватки работников.

Обратите внимание! Генеральный директор УКАБ Олег Хоменко отмечает, что намерение "Укрзализныци" повысить тарифы на грузовые перевозки может увеличить логистические расходы аграриев на 5–7 долларов за каждую тонну и усилить переход грузов на автомобильный транспорт.

Атаки России могут обрушить экспорт украинского зерна

Повышение тарифов на перевозки ограничивает доходы фермеров, однако удары россиян по экспорту оказывают еще большее влияние. Ранее мы сообщали, что усиление российских атак на украинские порты и суда может существенно сократить экспорт зерновых в новом сезоне. Из-за проблем с логистикой Украина рискует потерять часть поставок, что может ударить как по доходам аграриев, так и по мировому рынку продовольствия.

Удары по портам, судам, железной дороге и энергетической инфраструктуре создают риски для стабильности поставок. По словам заместителя министра экономики Тараса Высоцкого, в случае продолжения атак объемы экспорта из одесских портов могут сократиться примерно до 4 миллионов тонн в месяц.