Какие обязательные условия договора аренды земли предусматривает законодательство

Часто договор аренды земли люди подписывают даже не задумываясь, "на автомате". Однако не стоит пренебрегать элементарными знаниями о процессе аренды земли и его обязательных условиях

Какие условия аренды земли являются существенными

Аренда земли является одним из самых распространенных видов пользования, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Однако даже опытные арендаторы и арендодатели иногда не до конца осознают, какие именно условия договора являются обязательными.

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В статье 15 Закона Украины "Об аренде земли" говорится о том, что существенными условиями договора аренды земли є:

объект аренды (кадастровый номер, местоположение и размер земельного участка);

(кадастровый номер, местоположение и размер земельного участка); дата заключения и срок действия договора аренды;

договора аренды; арендная плата с указанием ее размера, индексации, способа и условий расчетов, сроков, порядка ее внесения и пересмотра и ответственности за ее неуплату.

По согласию сторон в договоре аренды земли могут указываться другие условия. Однако обратите внимание, что просто отсутствие в договоре одного из существенных условий не является основанием для признания договора недействительным.

Важно! Если отсутствие в договоре одного из существенных условий не сделало невозможным исполнение договора, в частности в части проведения расчетов, и стороны в течение определенного времени выполняли договор согласованным способом, то несогласие истца с условием исполнения договора не может быть основанием для признания его прав нарушенными в момент заключения договора и признания его недействительным по этим основаниям.