Вы могли не знать этих нюансов: как правильно обрезать деревья весной

Обрезка деревьев – это очень важное мероприятие для аграриев, которое делается весной. Для того, чтобы не навредить дереву, следует придерживаться определенных правил, которые смогут сохранить их здоровье.

Как правильно обрезать деревья весной?

Тогда удастся улучшить урожай, а владелец или владелица смогут упростить себе уход за растением, о чем рассказали на сайте Васильев сад.

Читайте также ЕС открыл рынок для украинских саженцев вишни: что разрешили экспортировать

Итак, существует три периода, когда можно обрезать деревья. Однако следует придерживаться всех правил.

Начало марта (проводится до начала сокодвижения) – обрезку начинают с молодых семечковых садов. Речь идет о яблоне или груше. Конец марта и начало апреля – происходит обрезка уже большинства культур семечковых и косточковых (то есть это черешня, вишня, абрикос и т.д.). Начинают ее именно с младших деревьев. Май – июнь: в конце весны делают обрезку как во время, так и после цветения. В начале лета можно обрезать взрослые деревья. Более того, наиболее желательно обрезать их в поздние сроки – для ограничения размеров кроны.

Обратите внимание! Обрезку и формирование молодых деревьев нужно заканчивать до начала сокодвижения.

Также нужно разбираться в общих правилах обрезки. Например, очистка дерева. Владелец растения должен удалить сухие, больные или поврежденные ветви. Также следует избавиться от веток, растущих внутрь кроны – они создают препятствия для циркуляции воздуха и солнечного света.

Необходимо не забыть о формировании кроны. Это особенно важно для молодых деревьев, чтобы они смогли развиваться. Однако не следует игнорировать и старые – таким образом можно омолодить крону и восстановить плодоношение.

Эксперты советуют удалять лишние или слабые ветви, а еще ограничить количество побегов, которые растут в нижней части дерева. Они также могут они могут мешать нормальному развитию основных ветвей

Делайте обрезку на кольцо или над почкой, что способствует правильному росту новых побегов,

– говорится в материале.

В то же время не следует обрезать ветви слишком коротко. Такие действия могут привести к загниванию или проблемам с заживлением ран.

Специалисты отмечают: важно соблюдать умеренность. Не стоит обрезать более 20 – 30% веток за раз. Чрезмерная обрезка может привести к уменьшению урожайности или даже гибели дерева.

Важно! Иногда человек может захотеть и избавиться от дерева. Это возможно, если растение находится на частном участке земли. Тогда решение об удалении дерева принимает владелец. Пилить деревья нельзя только во дворах многоквартирных домов. Об этом сообщали в Бердичевском городском совете.

Что еще следует знать украинцам о деревьях?