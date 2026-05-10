Оформление наследства на землю в 2026 году: сколько придется заплатить и какие нюансы могут быть
- Оформление наследства на землю требует прохождения 8 этапов, отдельно включая получение кадастрового номера, если такого нет.
- Стоимость оформления зависит от услуг нотариуса, оценки земли и дополнительных расходов на кадастровый номер.
Переоформление земли по наследству – один из самых распространенных процессов. Однако не всегда на участке есть все необходимые документы, поэтому сначала надо сделать их. Суммы на услугу колеблются от нескольких до десятка тысяч, в зависимости от индивидуальных условий.
Что нужно знать об оформлении наследства на землю?
О том, какие особенности получения в наследство земли, говорится
Как отмечается на ресурсе, передача земли по наследству является одним из самых сложных вопросов. Однако важно решать ситуацию в соответствии с законодательством и с соблюдением алгоритма действий.
Переоформление земельного участка по наследству происходит в 8 этапов:
- открытие наследственного дела;
- подача заявления от наследников на принятие наследства;
- определение наследственного имущества, проверка регистрации;
- получение свидетельства о смерти (подтверждает право на земельный участок) и свидетельства о праве на наследство;
- определение порядка наследования земли (в зависимости от наличия завещания);
- получение справки об оценке земли, которую передают по наследству;
- получение выписки из Государственного земельного кадастра на земельный участок;
- регистрация права собственности в Государственном реестре.
Обратите внимание! Переоформление наследственной земли это фактически обычное переоформление наследства. То есть инструкция относительно одинакова. Единственная разница в документах и действиях на определенных этапах.
В то же время нужно учитывать, что есть документы, без которых наследник не сможет переоформить наследство на землю. Речь идет о кадастровом номере участка.
Без этого номера нельзя засвидетельствовать существование земли. Также без документа нельзя будет получить ключевое свидетельство о праве на наследство на земельный участок. А это основной документ для дела.
Поэтому, на ресурсе "Бесплатная юридическая помощь" отмечают, что перед оформлением наследства, надо убедиться: имеет ли земля кадастровый номер. Если нет, нужно пройти следующие действия:
- заказ технической документации по землеустройству;
- участок зарегистрируют в Государственном земельном кадастре;
- земле присвоят кадастровый номер.
После этого из кадастра нужно оформить выписку, который передать нотариусу для дальнейшего переоформления наследства.
Какие цены на переоформление земли?
В общем нужно учитывать, что в сумму переоформления входят услуги нотариуса, открытие наследственного дела, получение выписок из реестров, регистрация права собственности, оценка земли.
Важно! Окончательная цена зависит от того, к какому нотариусу обратиться – частного или государственного. Также на стоимость может влиять региональный фактор.
Средние цены по Украине на переоформление земли по наследству колеблются от 2 до 10 тысяч гривен. Это самые распространенные случаи для украинцев.
Если обращаться к частному нотариусу – его услуги будут дороже. Например, на сайте адвокатской компании "Юринком" предлагают такие цены:
Также нужно учитывать дополнительные расходы на присвоение кадастрового номера, если такового нет.
Как рассказал в комментарии для 24 Канала Артем Рипенко, доктор юридических наук, адвокат, партнер Юридической компании "Де-Юре", цена конкретного вида документов зависит от обстоятельств присвоения номера.
Цена такой документации вместе с необходимыми геодезическими изысканиями может составлять от нескольких тысяч гривен до десятков или даже сотен тысяч,
– пояснил Рипенко.
Юрист отметил, что конечная стоимость будет зависеть от площади участка, региона, землеустроителя. Самые распространенные цены для украинцев здесь составляют 2 – 30 тысяч гривен.
Что еще нужно знать о земельных вопросах?
Кадастровый номер является основным документом для любых действий с землей. Именно этот документ "зачисляет" участок в Государственный земельный кадастр.
В дальнейшем можно брать выписку из ГЗК относительно участка. Там будет исчерпывающая информация о земле. То есть будет указываться кадастровый номер и другие важные данные по участку.
В то же время если участок не внесен в государственный реестр – он считается "ничьим". Так, землю может забрать государство, особенно во время военного положения. Участок скорее всего отдадут под стратегические государственные нужды, в частности по инфраструктуре или обороне.