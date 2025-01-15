Перейдет ли в собственность государства земля, не оформленная до 1 января 2025 года

Срок оформления невостребованных паев в Украине продлили с 2025 до 2028 года. Изменения в законодательстве, проведенные в 2024 году предоставили дополнительное время для владельцев и наследников земельных паев, которые из-за войны не успели оформить свои права.

Как переоформить пай в 2025 году

В этом году владельцев земли ожидает ряд законодательных изменений и нововведений, передает 24 Канал. Часть из них вступила в силу еще в прошлом году.

Читайте также Какие изменения ждут рынок земли в 2025 году: какие цены за 1 гектар земли

Юрист Игорь Ясько в комментарии 24 Канала по оформлению земельных паев напомнил, что ранее владельцы невостребованных паев должны были оформить право собственности до 1 января 2025 года. Однако недавно срок оформления законодатели продлили до 2028 года.

Владельцы невостребованных паев или их наследники имеют дополнительные три года для оформления права собственности на земельные участки. Если до 1 января 2028 года это не будет сделано, они будут считаться такими, отказавшимися от получения участка. Процедура та же, но до конца года еще может что-то измениться,

– отметил адвокат.

Обратите внимание! В 2025 году также будут действовать новые нормы налогообложения земли, вступившие в силу в декабре 2024 года. В частности, установлена минимальная сумма налоговых платежей с одного гектара: для пашни – 1 400 гривен за гектар, для земель с другими видами целевого назначения – 700 гривен за гектар.