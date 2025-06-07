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7 июня, 08:00
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Как оформить земельный участок в пределах населенного пункта

Василий Розтрепа
Основні тези
  • Приватизация земельных участков в пределах населенного пункта требует соблюдения действующего законодательства Украины и прохождения этапов оформления с учетом градостроительных условий и согласования границ.
  • Необходимыми документами для оформления являются решение местного совета, договор купли-продажи или другие правовые основания, утвержденный проект землеустройства, кадастровый номер, и регистрация права собственности или пользования.

Приватизация земельных участков, расположенных в пределах населенного пункта имеет свои особенности. Для этого необходимо учитывать все законодательные нормы.

Какие особенности оформления участка

Владельцам, застройщикам, арендаторам и землеустроителям важно учесть действующее законодательство Украины, чтобы не допустить ошибки на этапе оформления, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины".

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"Границы населенного пункта" – это административная территория, границы которой утверждены органами местного самоуправления и нанесены на публичную кадастровую карту. Она определяет:

  • какие земли принадлежат к коммунальной собственности общины
  • какие полномочия имеет местный совет
  • какие правила землепользования действуют (зонинг, градостроительная документация)

Что нужно для оформления земельного участка в пределах населенного пункта

  • Наличие правовой основы. Решение сельского, поселкового или городского совета (если земля передается из коммунальной собственности). Наличие договора купли, дарения, мены, наследования и т.д. (если право уже приобретено).
  • Утвержденный проект землеустройства. Если формируете новый участок – нужно заказать проект землеустройства по отводу. Если уточняете границы – нужна техническая документация.
  • Присвоение кадастрового номера. После согласования документации – обращаетесь в Госгеокадастр для внесения участка в Государственный земельный кадастр.
  • Регистрация права собственности или пользования. Через ЦНАП или нотариуса, вносится запись в Государственный реестр вещных прав.

Какие особые условия и ограничения действуют

Целевое назначение

  • Изменить его можно только по соответствующему решению местного совета
  • Строительство жилых, коммерческих или хозяйственных объектов разрешено только в пределах разрешенного использования

Зонинг и детальный план территории (ДПТ)

  • Некоторые территории имеют ограничения на застройку или использование
  • Важно получить градостроительные условия и ограничения

Право постоянного пользования – не предоставляется физическим лицам, только государственным и коммунальным учреждениям.

Земельные сервитуты и ограничения – объекты инфраструктуры, охранные зоны, водоохранные полосы и т.д. могут накладывать дополнительные ограничения.

Чья земля и какие документы надо собирать

Кому принадлежат земли в пределах населенного пункта

  • Коммунальная собственность – земли, не находящиеся в частной или государственной
  • Государственная собственность – объекты общегосударственного значения (например, железная дорога, объекты обороны)
  • Частная собственность – после оформления и регистрации права

Обратите внимание! Передача земли в собственность или пользование возможна только после проверки формы собственности.

Какие документы обычно нужны

  • Заявление в местный совет
  • Графические материалы (выкопировка с карты)
  • Проект землеустройства
  • Выписка из Государственного земельного кадастра
  • Выписка из Реестра вещных прав

Оформление земельного участка в пределах населенного пункта – это поэтапная юридическая процедура, которая требует:

  • соблюдения градостроительных условий
  • согласования границ
  • регистрации в соответствующих государственных реестрах

Важно! Нарушение любого этапа может стать основанием для отказа в регистрации или признания прав недействительными.