Как оформить земельный участок в пределах населенного пункта

Приватизация земельных участков, расположенных в пределах населенного пункта имеет свои особенности. Для этого необходимо учитывать все законодательные нормы.

Какие особенности оформления участка

Владельцам, застройщикам, арендаторам и землеустроителям важно учесть действующее законодательство Украины, чтобы не допустить ошибки на этапе оформления, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины".

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"Границы населенного пункта" – это административная территория, границы которой утверждены органами местного самоуправления и нанесены на публичную кадастровую карту. Она определяет:

какие земли принадлежат к коммунальной собственности общины

какие полномочия имеет местный совет

какие правила землепользования действуют (зонинг, градостроительная документация)

Что нужно для оформления земельного участка в пределах населенного пункта

Наличие правовой основы. Решение сельского, поселкового или городского совета (если земля передается из коммунальной собственности). Наличие договора купли, дарения, мены, наследования и т.д. (если право уже приобретено).

Решение сельского, поселкового или городского совета (если земля передается из коммунальной собственности). Наличие договора купли, дарения, мены, наследования и т.д. (если право уже приобретено). Утвержденный проект землеустройства. Если формируете новый участок – нужно заказать проект землеустройства по отводу. Если уточняете границы – нужна техническая документация.

Если формируете новый участок – нужно заказать проект землеустройства по отводу. Если уточняете границы – нужна техническая документация. Присвоение кадастрового номера. После согласования документации – обращаетесь в Госгеокадастр для внесения участка в Государственный земельный кадастр.

После согласования документации – обращаетесь в Госгеокадастр для внесения участка в Государственный земельный кадастр. Регистрация права собственности или пользования. Через ЦНАП или нотариуса, вносится запись в Государственный реестр вещных прав.

Какие особые условия и ограничения действуют

Целевое назначение

Изменить его можно только по соответствующему решению местного совета

Строительство жилых, коммерческих или хозяйственных объектов разрешено только в пределах разрешенного использования

Зонинг и детальный план территории (ДПТ)

Некоторые территории имеют ограничения на застройку или использование

Важно получить градостроительные условия и ограничения

Право постоянного пользования – не предоставляется физическим лицам, только государственным и коммунальным учреждениям.

Земельные сервитуты и ограничения – объекты инфраструктуры, охранные зоны, водоохранные полосы и т.д. могут накладывать дополнительные ограничения.

Чья земля и какие документы надо собирать

Кому принадлежат земли в пределах населенного пункта

Коммунальная собственность – земли, не находящиеся в частной или государственной

Государственная собственность – объекты общегосударственного значения (например, железная дорога, объекты обороны)

Частная собственность – после оформления и регистрации права

Обратите внимание! Передача земли в собственность или пользование возможна только после проверки формы собственности.

Какие документы обычно нужны

Заявление в местный совет

Графические материалы (выкопировка с карты)

Проект землеустройства

Выписка из Государственного земельного кадастра

Выписка из Реестра вещных прав

Оформление земельного участка в пределах населенного пункта – это поэтапная юридическая процедура, которая требует:

соблюдения градостроительных условий

согласования границ

регистрации в соответствующих государственных реестрах

Важно! Нарушение любого этапа может стать основанием для отказа в регистрации или признания прав недействительными.