Важный срок давности – 10 лет

В апреле 2025 года Президент Украины подписал Закон №12089, который внес существенные изменения в Гражданский кодекс о возвращении незаконно отчужденных земель, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Этот закон устанавливает, что если с момента незаконного отчуждения земли прошло более 10 лет, государство или община теряют право требовать ее возврата.

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Закон предусматривает, что после 10 лет с момента незаконного отчуждения земельного участка, в частности лесов, прибрежных полос и других природных территорий, государство или община не могут вернуть эти участки.

Если отчуждение произошло менее 10 лет назад, государство или община могут инициировать возврат земельного участка через суд. Однако в случае положительного решения суда, они обязаны компенсировать добросовестному приобретателю рыночную стоимость имущества.

Какие исключения существуют и что говорит судебная практика

Закон не распространяется на стратегические земли, объекты критической инфраструктуры, культурное наследие и природоохранные территории. В таких случаях возможность возврата остается, независимо от срока отчуждения.

Судебная практика показывает, что возврат земель возможен, особенно если отчуждение произошло с нарушением закона и не прошло 10 лет.

Возврат незаконно отчужденных земель, переданных ОТГ, возможно, если с момента отчуждения прошло менее 10 лет и есть достаточные правовые основания. В случаях, касающихся стратегических или природоохранных территорий, возможность возврата сохраняется независимо от срока.

Важно! Однако следует учитывать, что в случае возврата земельного участка, государство или община обязаны компенсировать добросовестному приобретателю его рыночную стоимость.