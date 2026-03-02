Украина ограничит импорт товаров из одной страны: каких продуктов будут касаться ограничения

Сейчас Кабмин готовит новый проект постановления. Им предусматривается введение режима лицензирования импорта винограда, вина и спирта.

Что происходит в отношениях между Украиной и Молдовой?

Режим касается Республики Молдова, о чем рассказали в Министерстве экономики.

Таким образом Украина хочет:

применить меры в ответ на дискриминационные действия страны; защитить экономические интересы Украины в соответствии с нормами международного торгового права.

Основанием для таких изменений стало решение Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова (ANSA) от 26 января 2026 года № 48. В нем говорится о временном приостановлении импорта мяса птицы, субпродуктов и продукции, содержащей мясо птицы, из Украины. Об этом в частности сообщили в ассоциации "Союз птицеводов Украины".

А в нотификации в ВТО было подано некорректную информацию о причинах такого решения,

– отметили в Минэкономики.

Подчеркивается, что это создает риски распространения необоснованных ограничений на украинскую агропродовольственную продукцию со стороны других стран.

Важно! Украина заявила, что сразу после получения сигнала был инициирован государственный контроль и расследование. По результатам первичной проверки наличие метронидазола подтверждено только в одном образце кормов. То есть речь идет о несистемном характере инцидента. А несоответствий в мясе птицы зафиксировано не было.

Тарас Высоцкий Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украина внимательно относится к любым сигналам о безопасности пищевых продуктов и исходит из принципа нулевой толерантности к запрещенным веществам. Наша продукция системно экспортируется на рынки с самыми высокими стандартами контроля, в частности в ЕС и Великобританию. Это является ключевым показателем реальной оценки рисков.

Тарас Высоцкий объяснил, что введенные Молдовой ограничения являются непропорциональными и распространены на продукцию, по которой не зафиксировано никаких нарушений. Если же такие решения не будут пересмотрены на основе доказательных результатов и научно обоснованной оценки рисков, то Украина будет применять инструменты защиты своих экономических интересов

Обратите внимание! Введение режима лицензирования импорта молдавской винодельческой и спиртовой продукции рассматривается как пропорциональный и правовой инструмент реагирования.

Что еще известно о ситуации с Молдовой?