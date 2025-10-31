Тепличные огурцы в Украине снова дорожают: какие цены в магазине
- Цены на тепличные огурцы в Украине выросли на 12% из-за завершения сезона и сокращения предложения.
- В супермаркетах цены варьируются: Novus и Сильпо - 159 гривен/кг, Metro - 124,70 гривен/кг, АТБ - 105,89 гривны/кг, Varus - 129,90 гривен/кг.
Стоимость тепличных огурцов в Украине в очередной раз начала расти. На это влияет уменьшенное предложение на рынке из-за завершения сезона.
Цены на огурцы растут ежедневно
Сезон реализации огурцов из местных тепличных комбинатов в Украине подходит к завершению, сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков EastFruit. В то же время они отмечают, что украинским производителям до конца сезона удается повышать цены на эту продукцию практически ежедневно.
Сегодня производители готовы отгружать тепличный огурец от 100 до 120 гривен за килограмм в зависимости от качества и объемов партий овощей, предлагаемых, что в среднем на 12% дороже, чем неделей ранее.
Очередное подорожание в этом сегменте эксперты объясняют существенным сокращением предложения огурца из местных хозяйств. На сегодня многие комбинаты уже заявили о фактическом завершении сезона реализации, тогда как остальные хозяйства предлагает эту продукцию лишь небольшими партиями. Между тем спрос на эти овощи на внутреннем рынке Украины остается достаточно высоким, что и провоцирует стремительный рост цен.
Важно! Специалисты добавляют, что в сложившихся обстоятельствах,, тепличным комбинатам Украины сегодня удается вести продажу огурца уже в среднем на 12% дороже, чем в аналогичный период предыдущего года. При этом игроки рынка не исключают вероятности сохранения положительных ценовых тенденций в данном сегменте и в дальнейшем.
Какие цены на огурцы в магазинах?
Согласно данным "Минфина", тепличные огурцы в популярных сетях супермаркетов Украины продают по таким ценам:
Novus 159 гривен за килограмм;
Metro 124,70 гривны за килограмм;
АТБ 105,89 гривны за килограмм;
Сильпо 159 гривен за килограмм;
Varus 129,90 гривны за килограмм.
