Тепличні огірки в Україні знову дорожчають: які ціни у магазині

Вартість тепличних огірків в Україні вчергове почала зростати. На це впливає зменшена пропозиція на ринку через завершення сезону.

Ціни на огірки ростуть щодня

Сезон реалізації огірків із місцевих тепличних комбінатів в Україні підходить до завершення, повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітиків EastFruit. Водночас вони наголошують, що українським виробникам до кінця сезону вдається підвищувати ціни на цю продукцію практично щодня.

Сьогодні виробники готові відвантажувати тепличний огірок від 100 до 120 гривень за кілограм залежно від якості та обсягів партій овочів, що пропонуються, що в середньому на 12% дорожче, ніж тижнем раніше.

Чергове подорожчання у цьому сегменті експерти пояснюють суттєвим скороченням пропозиції огірка з місцевих господарств. На сьогодні багато комбінатів вже заявили про фактичне завершення сезону реалізації, тоді як решта господарств пропонує цю продукцію лише невеликими партіями. Тим часом попит на ці овочі на внутрішньому ринку України залишається досить високим, що й провокує стрімке зростання цін.

Важливо! Фахівці додають, що в обставинах, що склалися, тепличним комбінатам України сьогодні вдається вести продаж огірка вже в середньому на 12% дорожче, ніж в аналогічний період попереднього року. При цьому гравці ринку не виключають ймовірності збереження позитивних цінових тенденцій у даному сегменті та надалі.

Які ціни на огірки у магазинах?

Згідно з даними "Мінфіну", тепличні огірки у популярних мережах супермаркетів України продають за такими цінами:

Novus 159 гривень за кілограм;

Metro 124,70 гривні за кілограм;

АТБ 105,89 гривні за кілограм;

Сільпо 159 гривень за кілограм;

Varus 129,90 гривні за кілограм.

