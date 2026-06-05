Стоимость до 250 евро за литр: в Киевской области начали делать необычное масло
Фермерское хозяйство Nuts'N'Garden из Киевской области начало производство органического нерафинированного масла фундука холодного отжима. Новое направление позволит аграриям увеличить добавленную стоимость продукции и выйти на перспективные рынки пищевой и косметической отраслей.
Хозяйство расширяет переработку собственной продукции
Фермерское хозяйство Nuts'N'Garden с Киевщины освоило новое направление деятельности – переработку фундука и производство органического нерафинированного масла холодного отжима. Как рассказала основательница хозяйства Нина Смирнова, реализовать проект удалось благодаря сотрудничеству с местными производителями масла, которые имеют необходимый опыт и статус органического оператора рынка.
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Сделать готовый продукт нам помогли местные производители масла, которые давно этим занимаются. Они также являются органическим оператором рынка, поэтому нам легко и понятно работать вместе. Имеем очень хороший выход ядра и хорошие анализы продукции,
– отметила Смирнова.
Первый выпуск продукции составил 30 литров. Объемы следующих партий будут зависеть от спроса и количества заказов.
Фундуковое масло относится к самым дорогим продуктам переработки
Масло фундука считается одним из самых ценных продуктов переработки ореховых культур. Его активно используют не только в пищевой промышленности, но и в производстве косметики и средств ухода.
По данным отраслевых экспертов, в странах Европейского Союза органическое фундуковое масло холодного прессования продается в розницу по цене от 12 до 25 евро за 100 миллилитров в зависимости от бренда и рынка сбыта.
Сейчас хозяйство выращивает десертные сорта фундука на площади 22 гектара. В то же время владельцы уже рассматривают возможность дальнейшего развития через кооперацию с другими производителями.
Мы выращиваем десертные сорта фундука на площади 22 гектара. Но уже думаем о расширении в виде кооперации с фермерами, которые имеют землю,
– сообщила Нина Смирнова.
Эксперты отмечают, что закладка фундукового сада требует значительных инвестиций. По оценкам участников рынка, расходы могут составлять от 10 тысяч долларов США на гектар, а срок окупаемости таких проектов обычно достигает от 7 до 10 лет. В то же время развитие переработки позволяет производителям повышать рентабельность бизнеса и создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Продукт, который есть почти на каждой кухне, дорожает из-за войны в Иране
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В условиях дефицита топлива после начала войны в Иране правительства разных стран все больше обращают внимание на биотопливо, например этанол. Его производят из сельскохозяйственных культур и используют для автомобилей, судов и даже самолетов.