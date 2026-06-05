Хозяйство расширяет переработку собственной продукции

Фермерское хозяйство Nuts'N'Garden с Киевщины освоило новое направление деятельности – переработку фундука и производство органического нерафинированного масла холодного отжима. Как рассказала основательница хозяйства Нина Смирнова, реализовать проект удалось благодаря сотрудничеству с местными производителями масла, которые имеют необходимый опыт и статус органического оператора рынка.

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Сделать готовый продукт нам помогли местные производители масла, которые давно этим занимаются. Они также являются органическим оператором рынка, поэтому нам легко и понятно работать вместе. Имеем очень хороший выход ядра и хорошие анализы продукции,

– отметила Смирнова.

Первый выпуск продукции составил 30 литров. Объемы следующих партий будут зависеть от спроса и количества заказов.

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Фундуковое масло относится к самым дорогим продуктам переработки

Масло фундука считается одним из самых ценных продуктов переработки ореховых культур. Его активно используют не только в пищевой промышленности, но и в производстве косметики и средств ухода.

По данным отраслевых экспертов, в странах Европейского Союза органическое фундуковое масло холодного прессования продается в розницу по цене от 12 до 25 евро за 100 миллилитров в зависимости от бренда и рынка сбыта.

Сейчас хозяйство выращивает десертные сорта фундука на площади 22 гектара. В то же время владельцы уже рассматривают возможность дальнейшего развития через кооперацию с другими производителями.

Мы выращиваем десертные сорта фундука на площади 22 гектара. Но уже думаем о расширении в виде кооперации с фермерами, которые имеют землю,

– сообщила Нина Смирнова.

Эксперты отмечают, что закладка фундукового сада требует значительных инвестиций. По оценкам участников рынка, расходы могут составлять от 10 тысяч долларов США на гектар, а срок окупаемости таких проектов обычно достигает от 7 до 10 лет. В то же время развитие переработки позволяет производителям повышать рентабельность бизнеса и создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Продукт, который есть почти на каждой кухне, дорожает из-за войны в Иране

В мире растет спрос на биотопливо, расширение производства которого может стать приоритетным за продовольствие.

Цены на масло, например подсолнечное, пальмовое, рапсовое и соевое, выросли до максимумов последних лет.

В условиях дефицита топлива после начала войны в Иране правительства разных стран все больше обращают внимание на биотопливо, например этанол. Его производят из сельскохозяйственных культур и используют для автомобилей, судов и даже самолетов.