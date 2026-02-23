Норвегия отказывается от быстрорастущих кур: возможны ли такие изменения в Украине

Норвегия официально подтвердила отказ от разведения быстрорастущих пород кур из-за требований к более гуманному содержанию птицы. В Украине же эксперты считают, что такой шаг в ближайшее время маловероятен из-за экономических факторов и зависимости рынка от бройлеров.

Можно ли Украине отказываться от быстрорастущих кур?

Норвегия приняла решение отказаться от использования быстрорастущих пород кур, объясняя это повышением стандартов благосостояния животных. Доктор сельскохозяйственных наук Алла Гунчак в комментарии 24 Канала объяснила, что генетический потенциал роста современных бройлеров опережает развитие их внутренних органов.

По словам ученого, из-за слишком быстрого набора массы, а это до 50 – 60 граммов в сутки, скелет и сердце птицы не успевают окрепнуть.

Алла Гунчак Заведующая лабораторией физиологии, биохимии и питания птицы Института биологии животных НААН Украины Еще в 2018 – 2021 годах крупнейшие норвежские сети супермаркетов под давлением кампаний по защите животных полностью перешли на породу Hubbard, которая растет медленнее – вместо 35 – 40 дней она требует 46 – 50 дней. Это позволяет птице быть активной, меньше болеть и иметь более крепкие кости.

Несмотря на то, что украинское законодательство и стандарты благосостояния животных приближаются к европейским, учитывая евроинтеграцию, в Украине пока не говорят о том, чтобы отказаться от разведения быстрорастущих пород кур, заявил эксперт в области птицеводства Олег Катеринич в разговоре с 24 Каналом.

Кроме того, существенных изменений на фоне гармонизации законодательства и требований от Европы к украинским промышленным птицефабрикам нет.

Олег Катеринич Доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник научно-технической станции птицеводства НААН Сейчас только известно, что изменилась плотность посадки птицы. Если раньше на квадратный метр разрешалось держать 16 голов кур, то теперь 12 голов.

В то же время Гунчак также отмечает, что подобная ситуация в Украине по отказу от быстрорастущих пород кур маловероятна. Но в перспективе на ближайшие 5 или 10 лет – неизбежна.

Обратите внимание! По прогнозам эксперта, Украина имеет более низкую покупательную способность, чем Норвегия. Это, по ее словам, из-за того, что медленно растущие породы кур потребляют на 15 – 25% больше корма на 1 килограмм мяса, это автоматически поднимет цену на курятину. "А для большинства украинцев, для которых курятина является основным источником белка, такое удорожание будет критическим".

