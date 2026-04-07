Убытки и падение поголовья: почему овцеводство в Украине оказалось под угрозой
- Поголовье овец в Украине сократилось более чем на 13% в 2026 году, и отрасль остается убыточной в производстве мяса и шерсти.
- Государственная программа развития животноводства до 2033 года предусматривает восстановление овцеводства, повышение производительности и расширение экспортных возможностей с поддержкой через дотации и компенсации.
В Украине продолжает сокращаться поголовье овец, а сама отрасль остается экономически убыточной. Несмотря на это, государство делает ставку на восстановление овцеводства через поддержку и экспортные возможности.
Отрасль в кризисе: поголовье падает, производство убыточное
В Украине наблюдается устойчивое сокращение поголовья овец, сообщает Delo.ua. По состоянию на начало 2026 года оно составляет около 760 тысяч голов, что более чем на 13% меньше, чем годом ранее.
По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, отрасль пока остается убыточной как в производстве мяса, так и шерсти. Поэтому правительство не оперирует оптимистичными прогнозами относительно потенциальных доходов овцеводства, которые ранее оценивались на уровне десятков миллиардов долларов.
В то же время экспорт продукции отрасли остается ограниченным. Поставки живых овец и баранины составляют лишь около 2–2,2 миллиона долларов США в год и ориентированы преимущественно на рынки Ближнего Востока и Северной Африки, в частности Объединенные Арабские Эмираты, Иорданию, Ливан и Ливию.
Ставка на восстановление: поддержка и новые программы
Несмотря на сложную ситуацию, овцеводство включено в Государственную программу развития животноводства до 2033 года. Она предусматривает восстановление поголовья, повышение производительности и расширение экспортных возможностей отрасли.
Также планируется адаптация производства к стандартам Европейского Союза и повышение качества продукции. Государство уже внедряет ряд инструментов поддержки: частичную компенсацию стоимости племенных животных, дотации на содержание маточного поголовья, возмещение расходов на строительство и реконструкцию ферм, а также удешевление кредитов.
Обратите внимание! В 2026 году аграрии могут рассчитывать на компенсацию до 25% стоимости объектов, а для хозяйств в прифронтовых регионах - до 50%. Кроме этого, предусмотрены прямые дотации за содержание поголовья, что должно стимулировать постепенное восстановление отрасли.
