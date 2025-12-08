Гиганты из магазина: украинцы показали нетипично большие фрукты и овощи
- Пользовательница Кристина получила один 200-граммовый шампиньон вместо заказанных 200 граммов шампиньонов в Сильпо.
- Другие пользователи также поделились опытом получения крупных продуктов, таких как хлеб на 2,780 кг, картофелина на 1 кг, помидор на 0,5 кг, луковица на 0,5 кг и яблоко на 0,7 кг.
Обычный поход в магазин, чтобы купить обычные продукты, овощи и фрукты на несколько дней. Казалось бы, что тут интересного – но даже этот процесс может стать настоящей неожиданностью, особенно если вы заказываете продукты с доставкой.
Украинцы показали овощи-гиганты, что продают в магазине
В соцсети Threads пользовательница Кристина сделала сообщение о том, что заказывала 200 граммов шампиньонов в доставке от Сильпо, сообщает 24 Канал со ссылкой на NV. Однако ей пришел один большой шампиньон весом 200 граммов.
Читайте также Стоимость огурцов взлетела до небес: цены самые большие за последние 8 лет
200-граммовый шампиньон / Фото Threads
В комментариях украинцы начали делиться своими историями и показывать овощи, фрукты и другие продукты, которые им приходили доставкой.
Ой, Вам еще повезло. Потому что мы увидели картофельный хлеб в Сильпо. Написали в примечании доставки, что хотим хлебушек (он весовой). На фото была хлебинка граммов 500 – 800 – приехало 2,780, хлебинка за 400 гривен. Когда нам позвонили уточнить, точно ли мы хотим буханку, мы ничего не заподозрили. Хлеб вкусный конечно, но я в ту неделю состояла из него,
– добавила свою историю пользовательница Руслана.
Огромная буханка / Фото Threads
О, когда-то имела такой килограмм картофеля,
– добавила Светлана и показала одну картофелину весом в килограмм.
Килограммовая картофелина / Фото Threads
Я заказала полтора килограмма картофеля. Сильпо: "на, жри",
– показала свою картофелину пользовательница Татьяна.
Большая картофелина на 1,5 килограмма / Фото Threads
Пользовательница Наталья показала полукилограммовый помидор.
Помидор на пол килограмма / Фото Threads
Екатерина – полукилограммовую луковицу, а еще одна пользовательница 0,7-килограммовое яблоко.
Большая луковица / Фото Threads
Большое яблоко / Фото Threads
Цены на помидоры в Украине начала падать: какая стоимость за 1 килограмм?
Цены на помидоры в Украине снизились до 65 – 75 гривен за килограмм из-за увеличения поставок импортных томатов.
В супермаркетах цены на помидоры варьируются от 97,90 до 155,10 гривен за килограмм, в зависимости от сети.