Цены на большинство овощей в течение последней недели начали расти. Так, картофель, стоимость которого держалась на довольно небольших показателях, начал дорожать.

Какие изменения в ценах на плодоовощном рынке?

В Украине начала дорожать картофель (11 – 13 гривен за килограмм), сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. После четырех недель снижения подросли цены на белокочанную капусту (9 – 12 гривен за килограмм).

Пятую неделю подряд дорожает огурец (75 – 105 гривен за килограмм) и вторую неделю помидор (28 – 80 гривен за килограмм). Дороже, чем на предыдущей неделе, продавался сладкий перец (60 – 80 гривен за килограмм). Рост предложения цветной капусты привело к снижению цен (27 – 40 гривен за килограмм), брокколи также подешевело.

Увеличилась стоимость килограмма кабачка (45 – 50 гривен за килограмм) и баклажана (40 – 50 гривен за килограмм). В то же время цены на чеснок начали снижаться (60 – 120 гривен за килограмм).

Что произошло с ценами на фрукты?

Фруктово-ягодный сегмент отметился подорожанием груши (30 – 85 гривен за килограмм) и сливы (20 – 45 гривен за килограмм). Арбуз і дыню предлагают все реже, а цены на них все выше. Продолжает дорожать голубика (300 – 400 гривен за килограмм) и дешеветь малина (180 – 350 гривен за килограмм).

В сегменте импортных фруктов снизились цены на киви (120 – 285 гривен за килограмм).

