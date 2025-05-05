В основном дешевели: как изменились цены на овощи в Украине

Стоимость овощей на рынке Украины в основном снижалась на прошлой неделе. Снижение стоимости в большинстве случаев связано с сезонным увеличением выборки в теплицах.

Как изменились цены на овощи и фрукты

Овощи в Украине на прошлой неделе преимущественно дешевели, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. После почти месячного роста начали снижаться цены на прошлогоднюю белокочанную капусту (с 45 – 55 до 40 – 50 гривен за килограмм).

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Понижательный ценовой тренд участники рынка связывают со стремительным ухудшением качества капусты, что сохраняется, и ростом предложения ранней продукции, которая также дешевеет. По сравнению с предыдущей неделей, подешевела лук (с 15 – 20 до 14 – 16 гривен за килограмм).

Так, проведенный изданием опрос в группах Telegram показал, что участники рынка в основном ожидают обвал цен на лук в Украине в новом сезоне. Третью неделю подряд стремительно дешевеет огурец (с 27 – 60 до 25 – 50 гривен за килограмм). Также дешевле, чем неделей ранее, продавали чем неделей ранее продавали томат (с 90 – 95 до 70 – 95 гривен за килограмм) и сладкий перец (со 100 – 150 до 95 – 110 гривен за килограмм).

Обратите внимание! На фоне роста предложения продолжили снижаться цены на редиску (с 45 – 50 до 23 – 25 гривен за килограмм) и пекинскую капусту (с 50 – 65 до 30 – 35 гривен за килограмм). В сегменте зелени подешевели салат (с 55 – 75 до 30 – 40 гривен за килограмм), укроп (с 170 – 180 до 160 – 170 гривен за килограмм) и зеленый лук (с 160 – 200 до 90 – 95 гривен за килограмм).

В то же время фермеры подняли цены на цветную капусту (с 90 – 110 до 110 – 120 гривен за килограмм) и брокколи (с 110 – 120 до 120 – 130 гривен за килограмм). Подорожал кабачок (с 50 – 100 до 105 – 110 гривен за килограмм).

Важно! Во фруктовом сегменте начала дешеветь земляника садовая (с 230 – 245 до 180 – 230 гривен за килограмм). При этом третью неделю подряд растут цены на яблоко (с 33 – 43 до 32 – 48 гривен за килограмм). Сузился диапазон цен на грушу (с 65 – 130 до 100 – 110 гривен за килограмм).