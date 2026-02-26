Морозы не стали преградой: озимые культуры в Украине зимуют удовлетворительно

Во второй декаде февраля озимые культуры в Украине находились в состоянии глубокого зимнего покоя. Несмотря на локальные снижения температуры почвы до минус 12–13 градусов Цельсия, критических повреждений не зафиксировано.

Озимые культуры хорошо переживают морозы

В течение второй декады февраля озимые культуры на всей территории Украины оставались в фазе глубокого зимнего покоя. Об этом сообщили специалисты Укргидрометцентра.

По данным метеорологов, самые низкие показатели температуры почвы на глубине три сантиметра – где расположен узел кущения озимых – зафиксировали в отдельных районах Кировоградской и Днепропетровской областей. Там температура снижалась до минус 12 – 13 градусов Цельсия. Такие показатели потенциально могли представлять риск для озимого ячменя, озимого рапса и слаборазвитой озимой пшеницы, однако период похолодания был непродолжительным.

В других регионах минимальная температура почвы на этой глубине снижалась до минус 7 – 10 градусов Цельсия. В западных, большинстве северных и отдельных центральных и южных областях показатели колебались в пределах минус 1 – 6 градусов, а на Закарпатье и местами в Ивано-Франковской и Черновицкой областях – около нуля градусов Цельсия, что значительно выше критических пределов для большинства зимующих культур.

По расчетам агрометеорологов, критическая температура вымерзания для озимой пшеницы в зависимости от фазы развития составляет от минус 11 до минус 15 градусов Цельсия, для озимой ржи – минус 14 – 16 градусов, а для озимого ячменя и рапса – минус 10 – 11 градусов.

Важно! По состоянию на 20 февраля погодные условия для перезимовки озимых культур в Украине в целом оцениваются как удовлетворительные, что подтверждено результатами отращивания образцов растений, отобранных с полей.

