Озимі культури добре переживають морози

Упродовж другої декади лютого озимі культури на всій території України залишалися у фазі глибокого зимового спокою. Про це повідомили фахівці Укргідрометцентру.

За даними метеорологів, найнижчі показники температури ґрунту на глибині три сантиметри – де розташований вузол кущіння озимих – зафіксували в окремих районах Кіровоградської та Дніпропетровської областей. Там температура знижувалася до мінус 12 – 13 градусів Цельсія. Такі показники потенційно могли становити ризик для озимого ячменю, озимого ріпаку та слаборозвиненої озимої пшениці, однак період похолодання був нетривалим.

В інших регіонах мінімальна температура ґрунту на цій глибині знижувалася до мінус 7 – 10 градусів Цельсія. У західних, більшості північних та окремих центральних і південних областях показники коливалися в межах мінус 1 – 6 градусів, а на Закарпатті та місцями в Івано-Франківській і Чернівецькій областях – близько нуля градусів Цельсія, що значно вище критичних меж для більшості зимуючих культур.

За розрахунками агрометеорологів, критична температура вимерзання для озимої пшениці залежно від фази розвитку становить від мінус 11 до мінус 15 градусів Цельсія, для озимого жита – мінус 14 – 16 градусів, а для озимого ячменю та ріпаку – мінус 10 – 11 градусів.

Важливо! Станом на 20 лютого погодні умови для перезимівлі озимих культур в Україні загалом оцінюються як задовільні, що підтверджено результатами відрощування зразків рослин, відібраних із полів.

